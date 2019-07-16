«Роскосмос» назвал причину переноса запуска «Протона-М»

Причиной переноса запуска «Протона-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» на Байконуре стала неисправность на трубопроводе в ракете-носителе. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Запуск «Протона-М» с обсерваторией состоялся 13 июля. До этого он неоднократно переносился. Изначально его планировали провести 21 июня, однако испытания показали, что на космической лаборатории есть отклонения в работе источников тока. После этого запуск перенесли на 12 июля, однако и в этот раз была обнаружена неисправность. В итоге провести запуск удалось лишь в резервный день, 13 июля.

Как объяснили в «Роскосмосе», при обследовании ракеты выяснилось, что трубопровод во второй ступени «Протона» негерметичен. «Выявленную неисправность можно сформулировать так: снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака», — рассказал Устименко.

По словам представителя госкорпорации, специалистов, которым удалось ликвидировать неисправность, наградят.

«Спектр-РГ» — российско-немецкий проект, который должен построить в рентгеновском диапазоне «карту Вселенной», на которой будут отмечены крупнейшие скопления галактик. После запуска в «Роскосмосе» сообщили, что все системы обсерватории работают штатно.