Главным редактором Meduza снова назначен Иван Колпаков

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,09 -0,20 EUR Бирж. 74,29 0,15 Brent 66,28 0,32% USD Нал. 66,41 65,72 EUR Нал. 74,78 74,07 USD ЦБ 66,08 0,11 EUR ЦБ 74,29 -0,28 EUR/USD 1,1240 0,0058 BTC/USD Бирж. 3 960,02 -40,08 IMOEX 2 461,51 -0,61% RTSI 1 173,37 -0,53% DJIA 25 450,24 -0,09% Nasdaq 7 408,14 -0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Micron $43 (+10,48%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+40,31%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
Micron $43 (+10,48%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+40,31%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 66,08 (+0,11) Quote, 13:57
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 74,29 (-0,28) Quote, 13:57
Россия обменялась с 12 странами списком террористов Экономика, 14:38 Главным редактором Meduza снова назначен Иван Колпаков Технологии и медиа, 14:35 Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе Общество, 14:34 Шойгу заявил о не оправдавшем себя аутсорсинге в армии Общество, 14:33 Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года Экономика, 14:26 Зидан отказал «Реалу» и получил официальное предложение «Ювентуса» Спорт, 14:23 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 14:20 Испания увеличила сумму финобеспечения для оформления визы Общество, 14:14 В Эфиопии нашли «черные ящики» разбившегося Boeing Общество, 14:07 Годовые продажи рекламы в интернете впервые обогнали бюджеты на ТВ Технологии и медиа, 14:02 IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований Общество, 13:59 Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты РБК и Dockers, 13:57 The Bell назвал оценщика сделки между банком «Восточный» и Baring Vostok Бизнес, 13:57 Песков назвал «путаным» расследование об офшорах «Тройки Диалог» Политика, 13:51
Технологии и медиа ,  
0 
Главным редактором Meduza снова назначен Иван Колпаков
Колпаков ушел с этой должности в ноябре 2018 года после обвинений в домогательствах к жене сотрудника издания. Обязанности главного редактора выполняла Татьяна Ершова
Иван Колпаков  (Фото: ivan.kolpakov / Facebook)

Иван Колпаков, в ноябре 2018 года покинувший пост главного редактора издания Meduza, вновь назначен на эту должность. Об этом говорится в обращении гендиректора издания Галины Тимченко к читателям.

Колпаков назначен с 11 марта. Исполнявшая до этого обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором, уточнила Тимченко.

Ранее один из теперь уже бывших сотрудников редакции Meduza обвинил Колпаков в сексуальных домогательствах к его жене. Сообщалось, что инцидент произошел 20 октября 2018 года. Колпакова временно отстранили от должности, а в ноябре он объявил об уходе в отставку, заявив, что таким образом хочет «остановить кризис вокруг редакции». При этом совет директоров тогда разрешил ему остаться на посту главного редактора.

Материал дополняется.

Материалы по теме
Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter