Главным редактором Meduza снова назначен Иван Колпаков

Колпаков ушел с этой должности в ноябре 2018 года после обвинений в домогательствах к жене сотрудника издания. Обязанности главного редактора выполняла Татьяна Ершова

Иван Колпаков (Фото: ivan.kolpakov / Facebook)

Иван Колпаков, в ноябре 2018 года покинувший пост главного редактора издания Meduza, вновь назначен на эту должность. Об этом говорится в обращении гендиректора издания Галины Тимченко к читателям.

Колпаков назначен с 11 марта. Исполнявшая до этого обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором, уточнила Тимченко.

Ранее один из теперь уже бывших сотрудников редакции Meduza обвинил Колпаков в сексуальных домогательствах к его жене. Сообщалось, что инцидент произошел 20 октября 2018 года. Колпакова временно отстранили от должности, а в ноябре он объявил об уходе в отставку, заявив, что таким образом хочет «остановить кризис вокруг редакции». При этом совет директоров тогда разрешил ему остаться на посту главного редактора.

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