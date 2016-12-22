Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza

Издатель проекта Meduza Илья Красильщик покинет свой пост с 1 января 2019 года. Сам он объяснил свой уход тем, что больше не находит для себя места в проекте

Илья Красильщик (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

О планирующемся уходе медиаменеджера РБК сообщили два его знакомых. Как уточнил один из сотрудников Meduza, сегодня редакции анонсировали объявление «важной информации», но что именно, собеседник РБК ответить затруднился. По словам одного из собеседников РБК, причина ухода Красильщика — разногласия с гендиректором и учредителем Medusa Project Галиной Тимченко.

Илья Красильщик подтвердил РБК, что покидает издание с 1 января 2019 года.

«Переговоров о новом месте работы пока никаких не веду», — добавил он. Причины ухода назвать отказался.

О своем решении покинуть издание Красильщик уже уведомил редакцию, сообщили источники РБК. Свой уход Красильщик объяснил журналистам «конфликтом с основателями», но причины конфликта не назвал, добавил собеседник РБК в редакции.​​

Позже Красильщик написал в своем аккаунте в Facebook, что для его ухода из редакции Meduza «есть много причин», но не уточнил, каких именно.

«Важность того, что делает Медуза, совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места», — добавил он.

Получить комментарии Тимченко, Ивана Колпакова (один из основателей проекта, в ноябре покинул пост главного редактора издания) на момент публикации не удалось​. И.о. главного редактора Meduza Татьяна Ершова от комментариев отказалась.

До прихода в Meduza Илья Красильщик с ​2008 по 2013 год работал главным редактором «Афиши», затем — еще около года — директором по продуктам. В 2014-м он стал основателем проекта Meduza вместе с Галиной Тимченко, после ее ухода с поста главного редактора Lenta.ru. Компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии, редакция также находится в Риге. Как пояснял Красильщик в одном из интервью, «издатель — это самая выдуманная должность». «Есть редакция, которая рассказывает истории, и задача редакции — сделать так, чтобы эти истории имели смысл, меняли мир, влияли, были интересны, развлекали, производили впечатление. Моя задача как издателя — сделать так, чтобы эти истории ложились правильным образом в правильные места, чтобы каналы, по которым они распространяются, работали», — пояснял он.

Кроме новостных сервисов Meduza развивает конференцию «Шторм», образовательный проект «Ферма» для сотрудников медиаиндустрии.

Ежемесячная всероссийская аудитория сайта Meduza.io, по данным исследовательской компании Mediascope, на стационарных компьютерах и ноутбуках в сентябре 2018 года составляла почти 2,3 млн человек в возрасте от 12 до 64 лет. Аудитория издания на мобильных устройствах за аналогичный период равнялась 1,4 млн человек, проживающих в городах, население которых превышает 100 тыс. человек. В октябре занимало второе место по цитируемости в социальных сетях среди интернет-изданий.

До января 2016 года Галина Тимченко занимала пост главного редактора издания, но затем эту должность занял ее заместитель Иван Колпаков. За Тимченко остался пост гендиректора и учредителя Meduza Project. «Сидеть на двух стульях — точно не самое правильное решение», — поясняла она кадровые изменения.

В начале ноября Колпаков объявил об отставке с поста главного редактора. Решению предшествовало обвинение ​Колпакова в сексуальных домогательствах к супруге одного из сотрудников редакции.