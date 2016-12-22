ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,55 EUR Нал. 76,67 75,68 USD Бирж. 67,02 +0,15 EUR Бирж. 76,28 +0,18 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3438,00 -399,90 IMOEX 2418,78 +0,27% RTSI 1136,76 +0,24% Brent 60,22 +1,19% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza
Лента новостей
Мейвезер исключил проведение боя с Нурмагомедовым по правилам ММА 14:38, Спорт Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста 14:36, Бизнес В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты 14:33, Общество В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных 14:08, Общество Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи 14:04, Экономика Рост, стагнация или рецессия: насколько замедлится экономика в 2019 году 14:04, Quote Логистика и перспективы развития арктических проектов России 14:00, Партнерский материал Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя 14:00, Общество Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку» 13:56, Бизнес Hollywood Reporter: почему «Оскар» не может найти ведущего 13:38, Стиль Киев заявил о намерении и дальше отправлять суда в Керченский пролив 13:38, Политика Bitcoin и Ethereum ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Суд постановил удалить статьи о связях Усманова с Шакро Молодым 13:28, Общество Во Владивостоке экстренно сел летевший из Хабаровска на Хайнань самолет 13:26, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:19, РБК и FW Raiffeisen Кремль заявил о наблюдении за ситуацией с отменой рэп-концертов 13:11, Общество Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда 13:05, Политика Песков сообщил о докладе Путину о ситуации с фондом Сокурова 13:01, Политика В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся 12:59, Общество Песков напомнил о роли Путина в «Единой России» 12:58, Политика Кремль подтвердил обсуждение с главой Минэнерго сделки с ОПЕК+ 12:53, Экономика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 12:47, РБК и Barilla Почему спрос и цены на коммерческую недвижимость падают 12:45, Строительство  Bitcoin SV опередил Bitcoin Cash: монета продолжила дорожать 12:44, Крипто В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева 12:44, Общество Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 12:40, РБК и Белая Дача Вексельберг обжаловал введенные против него американские санкции 12:40, Бизнес Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza 12:31, Технологии и медиа
Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza
Технологии и медиа, 12:31
0
Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza
Издатель проекта Meduza Илья Красильщик покинет свой пост с 1 января 2019 года. Сам он объяснил свой уход тем, что больше не находит для себя места в проекте
Илья Красильщик (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

О планирующемся уходе медиаменеджера РБК сообщили два его знакомых. Как уточнил один из сотрудников Meduza, сегодня редакции анонсировали объявление «важной информации», но что именно, собеседник РБК ответить затруднился. По словам одного из собеседников РБК, причина ухода Красильщика — разногласия с гендиректором и учредителем Medusa Project Галиной Тимченко.

Илья Красильщик подтвердил РБК, что покидает издание с 1 января 2019 года.

«Переговоров о новом месте работы пока никаких не веду», — добавил он. Причины ухода назвать отказался.

О своем решении покинуть издание Красильщик уже уведомил редакцию, сообщили источники РБК. Свой уход Красильщик объяснил журналистам «конфликтом с основателями», но причины конфликта не назвал, добавил собеседник РБК в редакции.​​

Позже Красильщик написал в своем аккаунте в Facebook, что для его ухода из редакции Meduza «есть много причин», но не уточнил, каких именно.

«Важность того, что делает Медуза, совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места», — добавил он.

Получить комментарии Тимченко, Ивана Колпакова (один из основателей проекта, в ноябре покинул пост главного редактора издания) на момент публикации не удалось​. И.о. главного редактора Meduza Татьяна Ершова от комментариев отказалась.

До прихода в Meduza Илья Красильщик с ​2008 по 2013 год работал главным редактором «Афиши», затем — еще около года — директором по продуктам. В 2014-м он стал основателем проекта Meduza вместе с Галиной Тимченко, после ее ухода с поста главного редактора Lenta.ru. Компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии, редакция также находится в Риге. Как пояснял Красильщик в одном из интервью, «издатель — это самая выдуманная должность». «Есть редакция, которая рассказывает истории, и задача редакции — сделать так, чтобы эти истории имели смысл, меняли мир, влияли, были интересны, развлекали, производили впечатление. Моя задача как издателя — сделать так, чтобы эти истории ложились правильным образом в правильные места, чтобы каналы, по которым они распространяются, работали», — пояснял он.

Кроме новостных сервисов Meduza развивает конференцию «Шторм», образовательный проект «Ферма» для сотрудников медиаиндустрии.

Ежемесячная всероссийская аудитория сайта Meduza.io, по данным исследовательской компании Mediascope, на стационарных компьютерах и ноутбуках в сентябре 2018 года составляла почти 2,3 млн человек в возрасте от 12 до 64 лет. Аудитория издания на мобильных устройствах за аналогичный период равнялась 1,4 млн человек, проживающих в городах, население которых превышает 100 тыс. человек. В октябре занимало второе место по цитируемости в социальных сетях среди интернет-изданий.

До января 2016 года Галина Тимченко занимала пост главного редактора издания, но затем эту должность занял ее заместитель Иван Колпаков. За Тимченко остался пост гендиректора и учредителя Meduza Project. «Сидеть на двух стульях — точно не самое правильное решение», — поясняла она кадровые изменения.

В начале ноября Колпаков объявил об отставке с поста главного редактора. Решению предшествовало обвинение ​Колпакова в сексуальных домогательствах к супруге одного из сотрудников редакции.

Автор: Мария Истомина.
Теги: Илья Красильщик , Галина Тимченко , Meduza
Главное
Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов Бизнес
Материалы по теме
Главред Meduza объявил об отставке после обвинений в харассменте Технологии и медиа
ФСБ допросила журналиста Meduza по делу «Шалтая-Болтая» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter