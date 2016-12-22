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Отстраненный за «неподобающее поведение» главред Meduza вернется к работе
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Отстраненный за «неподобающее поведение» главред Meduza вернется к работе
Технологии и медиа, 14:25
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Отстраненный за «неподобающее поведение» главред Meduza вернется к работе

Главный редактор Meduza Иван Колпаков, отстраненный за «неподобающее поведение» от работы, вернется к исполнению своих обязанностей после расследования, которое провел совет директоров издания. Об том говорится в сообщении ​Meduza на Facebook.

«Двухнедельное отстранение от работы и публичное (а также внутреннее) осуждение [Колпакова] совет считает достаточным наказанием», — говорится в сообщении.

Колпакова отстранили от работы в конце октября, после корпоратива издания. Тогда Би-би-си сообщала, что журналиста обвинили в харассменте по отношению к жене одного из сотрудников издания.

На вечеринке Колпаков «был сильно пьян» и «прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников» издания, следует из сообщения Meduza по итогам расследования инцидента. По словам пострадавшей, главред также заявил: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». После этого Колпаков ушел.

По словам главного редактора Meduza, сам он о случившемся не помнит, «но признает, что такое могло случиться».

В сообщении Meduza подчеркивается, что это был «разовый инцидент», и «проблема не носит системный характер». Кроме того, редакция выработает «четкие правила поведения», чтобы не допускать такого в будущем.

Сам Колпаков на своей странице в Facebook заявил, что «очень сильно напился и обидел жену сотрудника «Медузы». Также он написал, что не понимает, как такое могло произойти. По его словам, он принес извинения пострадавшей женщине и ее мужу. «Я безумно рад, что совет директоров меня возвращает — он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю все, чтобы исправить ситуацию», — заключил он.

Теги: харассмент , Meduza
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