Главреда Meduza временно отстранили из-за «неподобающего поведения»

Главный редактор издания Meduza Иван Колпаков временно отстранен от исполнения своих обязанностей из-за обвинения в «неподобающем поведении». Об этом сообщила в своем Facebook основатель издания Галина Тимченко, она будет временно исполнять обязанности главного редактора.

По ее словам, человек, не работающий в издании, выдвинул обвинения против Колпакова на прошлых выходных. После обсуждения в редакции Колпаков попросил временно отстранить его от руководства изданием.

По словам источников Би-би-си, Колпакова обвинили в харассменте. Собеседники уточняют, что речь идет о жене одного из сотрудников издания. Они отмечают, что инцидент произошел в октябре в Риге после общей конференции Meduza.

Колпаков написал в Facebook, что не будет комментировать ситуацию до заседания совета директоров Meduza. При этом дата проведения заседания неизвестна.