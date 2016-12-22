Главред «Медузы» объявил об отставке после обвинений в харассменте

Совет директоров, рассматривавший обвинения Ивана Колпакова в неподобающем поведении, во вторник разрешил ему остаться главным редактором. Но он принял решение уйти и «остановить кризис вокруг редакции»

Иван Колпаков (Фото: ivan.kolpakov / Facebook)

В пятницу, 9 ноября, один из основателей издания «Медуза» Иван Колпаков объявил об отставке с должности главного редактора. Издание сообщило об этом на своем сайте. Обязанности Колпакова будет исполнять Татьяна Ершова, которая была управляющим редактором.

«Медуза» указывает, что такое решение Колпаков принял сам, хотя ранее совет директоров позволил ему сохранить должность. «Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — приводит издание слова Колпакова. Он позднее пояснил в своем Facebook, что не видит другого выхода из ситуации, однако будет «по мере сил участвовать» в работе издания.

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Решение об отставке принято на фоне обвинений в адрес Ивана Колпакова в сексуальных домогательствах к супруге одного из сотрудников редакции (позже он, как утверждают в «Медузе», «уволился по собственному желанию»). Инцидент произошел 20 октября, следует из появившихся позднее пояснений издания в Facebook. После этого Колпакова временно отстранили от должности.

В редакции решили созвать экстренное заседание совета директоров (его состав публично не разглашался). Совет решил, что отстранение от работы и публичное осуждение были «достаточным наказанием» и что Колпаков может вернуться к руководству редакцией.

Meduza не раскрывает персональный состав своего совета директоров. Гендиректор издания Галина Тимченко заявила РБК, что будет настаивать на том, чтобы Ершова заняла пост главного редактора Meduza на постоянной основе. Тимченко не ответила на вопросы РБК о том, каков численный состав совета директоров и кто в него входит.

Связаться с издателем Meduza Ильей Красильщиком на момент публикации не удалось. В состав СД от редакции входят Тимченко, Красильщик, Колпаков, журналист Александр Борзенко и финдиректор Татьяна Чапайкина, рассказали РБК источники в издании. Собеседники РБК не смогли уточнить, кто помимо сотрудников редакции входит в совет директоров.

Однако решение совета директоров «Медузы» встретило критику в соцсетях. Стали появляться сообщения о том, что неподобающее поведение Колпаков позволял себе и ранее (ни «Медуза», ни Колпаков их не комментировали).

В марте 2018 года «Медуза» поддержала бойкот, который объявили Госдуме другие издания после того, как журналистки обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах, но комиссия по этике нарушений в его поведении на нашла. Редакция «Медузы» выступала за отставку Слуцкого, а также активно освещала кампанию против домогательств.

Ежемесячная всероссийская аудитория сайта Meduza.io, по данным исследовательской компании Mediascope, на стационарных компьютерах и ноутбуках в сентябре 2018 года составляла почти 2,3 млн человек в возрасте от 12 до 64 лет. Аудитория издания на мобильных устройствах за аналогичный период равнялась 1,4 млн человек, проживающих в городах, население которых превышает 100 тыс. человек.

Meduza занимает восьмую строчку в топ-10 самых цитируемых интернет-ресурсов, следует из данных рейтинга «Медиалогии» за сентябрь. И вторую позицию среди самых цитируемых интернет-ресурсов в соцмедиа за аналогичный период.