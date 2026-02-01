 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

FT предложила не переживать из-за «трудопокалипсиса» после ИИ

Занятость в интеллектуальных профессиях в США и еврозоне выросла после появления ChatGPT, обращает внимание газета
Фото: Antonello Marangi / Shutterstock
Фото: Antonello Marangi / Shutterstock

Искусственный интеллект (ИИ) не вызовет «апокалипсиса рабочих мест» — технология пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий, пишет Financial Times (FT).

Так, в США и еврозоне занятость на должностях, требующих интеллектуального труда, включая профессиональные, управленческие и офисные позиции, которые часто считаются подверженными риску сокращения из-за ИИ, в целом увеличилась с момента запуска ChatGPT, говорится в материале.

Это идет вразрез с утверждением управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что технология обрушится на рынки труда, подобно цунами.

При этом газета указывает на другие ослабляющие рынок труда факторы — социальные, политические, экономические. Например, в Великобритании безработица среди молодежи связана с политикой правительства, повышением налога на заработную плату, а в еврозоне безработицу среди выпускников может объяснить значительный рост доли людей в возрасте от 20 до 30 лет с университетским образованием.

Старший экономический советник аналитической компании Capital Economics Вики Редвуд говорит, что снижение занятости на начальном этапе может быть цикличным явлением и именно неопытные работники часто страдают первыми. Также высок риск сокращения должностей начального уровня, особенно административных, канцелярских или рутинных.

Глава Anthropic предложил человечеству «проснуться» перед ИИ-катастрофой
Технологии и медиа
Фото:Bethany Baker / Getty Images

Охлаждение рынков труда, завязанных на услугах и знаниях, после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, было связано в большей степени с ужесточением монетарной политики центробанков и нормализацией в постпандемийный период, говорится в материале.

«Связывание сокращений рабочих мест с увеличением использования ИИ, а не с другими негативными факторами, такими как слабый спрос или чрезмерный набор персонала в прошлом, подает инвесторам более позитивный сигнал», — объяснил директор по глобальным макроэкономическим исследованиям в Oxford Economics Бен Мэй.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10–15 лет из-за технологического прорыва ИИ начнет заменять работников, поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
рынок труда искусственный интеллект рабочие места
