 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Один из крупнейших аудиторов снизил зарплату бухгалтеру, угрожая ИИ

KPMG добилась снижения гонорара своему бухгалтеру, сославшись на повышение эффективности работы с помощью ИИ. Grant Thornton согласилась уменьшить оплату на 14%
Фото: Zuma \ ТАСС
Фото: Zuma \ ТАСС

Одна из крупнейших аудиторских компаний в мире — KPMG — добилась снижения гонорара своему бухгалтеру, сославшись на то, что использование искусственного интеллекта (ИИ) должно сделать работу дешевле, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, KPMG потребовала от бухгалтера — британской фирмы Grant Thornton UK — не экономить на внедрении ИИ и пригрозила искать нового аудитора, если та не согласится на заметное снижение платы.

В результате, как показывают отчеты, Grant Thornton согласилась на сокращение гонорара примерно на 14% — с $416 тыс. за аудит за 2024 год до $357 тыс. долларов в 2025-м.

Переговоры проходили в 2025 году и стали предметом обсуждения в отрасли. Однако представители KPMG заявили, что не комментируют «конфиденциальные коммерческие соглашения», Grant Thornton тоже отказалась комментировать переговоры по гонорару.

Во сколько на самом деле вам обойдется ИИ-агент: подсчеты от эксперта
Образование
Фото:Emilio Garcia Sanchez / Unsplash

При этом в компании отмечали, что работа становится «быстрее» и «умнее». «Высококачественные аудиты во многом зависят от экспертного человеческого суждения, поэтому наши гонорары отражают как затраты наших сотрудников, так и стоимость технологии, которые их поддерживают. По мере развития этих двух элементов модели ценообразования могут поступать так же», — сказал глава цифрового аудита Grant Thornton Гэри Джонс.

В свою очередь, KPMG заявила, что ее системы теперь включают инструменты генеративного ИИ, которые помогают аудиторам уточнять оценки рисков, разрабатывать содержательные процедуры тестирования и улучшать документацию аудита. Компания отметила в разговоре с FT, что «хотя ИИ действительно способен повышать эффективность, разработка и эксплуатация систем ИИ может привести к дополнительным затратам».

Ранее FT писала, что искусственный интеллект не вызовет «апокалипсиса рабочих мест» — технология пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий. Так, охлаждение рынков труда, завязанных на услугах и знаниях, после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, было связано в большей степени с ужесточением монетарной политики центробанков и нормализацией в постпандемийный период, отмечала газета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
искусственный интеллект аудиторы Великобритания Зарплаты
Материалы по теме
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
Общество
Во сколько на самом деле вам обойдется ИИ-агент: подсчеты от эксперта
Образование
Bloomberg узнал о планах Маска объединить SpaceX с Tesla или ИИ-стартапом
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана Политика, 02:58
Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн Политика, 02:21
Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран Политика, 02:12
Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 01:56
Один из крупнейших аудиторов снизил зарплату бухгалтеру, угрожая ИИ Технологии и медиа, 01:51
Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж Спорт, 01:43
Символ Милана приговорили к сносу. Чем запомнился стадион «Сан-Сиро» Спорт, 01:34
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54