Один из крупнейших аудиторов снизил зарплату бухгалтеру, угрожая ИИ

KPMG добилась снижения гонорара своему бухгалтеру, сославшись на повышение эффективности работы с помощью ИИ. Grant Thornton согласилась уменьшить оплату на 14%

Фото: Zuma \ ТАСС

Одна из крупнейших аудиторских компаний в мире — KPMG — добилась снижения гонорара своему бухгалтеру, сославшись на то, что использование искусственного интеллекта (ИИ) должно сделать работу дешевле, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, KPMG потребовала от бухгалтера — британской фирмы Grant Thornton UK — не экономить на внедрении ИИ и пригрозила искать нового аудитора, если та не согласится на заметное снижение платы.

В результате, как показывают отчеты, Grant Thornton согласилась на сокращение гонорара примерно на 14% — с $416 тыс. за аудит за 2024 год до $357 тыс. долларов в 2025-м.

Переговоры проходили в 2025 году и стали предметом обсуждения в отрасли. Однако представители KPMG заявили, что не комментируют «конфиденциальные коммерческие соглашения», Grant Thornton тоже отказалась комментировать переговоры по гонорару.

При этом в компании отмечали, что работа становится «быстрее» и «умнее». «Высококачественные аудиты во многом зависят от экспертного человеческого суждения, поэтому наши гонорары отражают как затраты наших сотрудников, так и стоимость технологии, которые их поддерживают. По мере развития этих двух элементов модели ценообразования могут поступать так же», — сказал глава цифрового аудита Grant Thornton Гэри Джонс.

В свою очередь, KPMG заявила, что ее системы теперь включают инструменты генеративного ИИ, которые помогают аудиторам уточнять оценки рисков, разрабатывать содержательные процедуры тестирования и улучшать документацию аудита. Компания отметила в разговоре с FT, что «хотя ИИ действительно способен повышать эффективность, разработка и эксплуатация систем ИИ может привести к дополнительным затратам».

Ранее FT писала, что искусственный интеллект не вызовет «апокалипсиса рабочих мест» — технология пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий. Так, охлаждение рынков труда, завязанных на услугах и знаниях, после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, было связано в большей степени с ужесточением монетарной политики центробанков и нормализацией в постпандемийный период, отмечала газета.