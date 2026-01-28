 Перейти к основному контенту
0

Amazon уволит еще 16 тыс. сотрудников из-за ИИ

В октябре Amazon сократила 14 тыс. сотрудников, теперь — еще 16 тыс., меры направлены на «повышение личной ответственности и устранение бюрократии». Руководство компании обещает, что регулярных массовых увольнений не будет
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Компания Amazon уволит около 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру на фоне обострения конкуренции в сфере искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg.

Под сокращение попадут 4,6% из около 350 тыс. человек, тогда как общий штат Amazon составляет 1,57 млн сотрудников, большинство из которых работают на складах. С учетом новой волны число уволенных сотрудников за три месяца достигнет 30 тыс., отмечает агентство: в октябре Amazon сократил еще 14 тыс. человек.

По словам старшего вице-президента Amazon Бет Галлетти, компания предлагает сотрудникам в США 90 дней на поиск новой позиции внутри корпорации, а также выходное пособие и другие меры поддержки. Изменения направлены на «повышение личной ответственности и устранение бюрократии», сказала она, заверив, что в Amazon не планируют регулярные массовые увольнения.

Amazon, Nokia, Victoria's Secret лишились своих торговых знаков в России
Бизнес
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Генеральный директор Amazon Энди Джасси в прошлом году предупредил, что по мере внедрения искусственного интеллекта компании потребуется меньше сотрудников для части задач.

О сокращениях в начале 2026 года объявил ряд других технологических компаний. Например, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) уволит более 1 тыс. сотрудников подразделения Reality Labs, которое занимается разработками в сфере виртуальной реальности, еще столько же — производитель ПО Autodesk. Pinterest намерена сократить «менее 15%» штата и оптимизировать офисные площади ради инвестиций в ИИ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Amazon сокращение сотрудников увольнения искусственный интеллект
