Против Tele2 завели антимонопольное дело из-за повышения тарифов

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) дело о нарушении антимонопольного законодательства. Решение об этом ведомство объяснило поступающими жалобами на очередное повышение компанией тарифов на услуги сотовой связи.

«Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей», — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2021 года услуги для 12 млн абонентов Tele2 подорожали в среднем на 13%.

РБК направил запрос в Tele2.