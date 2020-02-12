«Ростелеком» заключил соглашение о покупке Tele2 у ВТБ и партнеров банка

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Ростелеком» заключил с Банком ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения о приобретении 55% ООО «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2). Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.

Сейчас 55% компании принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). Ранее совет директоров «Ростелекома» утвердил следующую структуру сделки:

Сначала «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК Холдинге». Сделка будет проводиться через специально созданную операционную компанию «Телеком Инвестиции». Сумма договора составит 24 млрд руб.;

Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» будут выкуплены за денежные средства. Из них 17,5% в уставном капитале будут приобретается за 42 млрд руб. Оставшиеся 27,5% будут профинансированы за счет допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» по цене 93,21 руб. за бумагу (общая сумма составит 66 млрд руб.), которую компания проведет по закрытой подписке в пользу ВТБ.

Окончательную структуру акционеров «Ростелекома» после консолидации 100% «Т2 РТК Холдинга» предполагается определить в течение одного месяца, отмечается в сообщении. Ранее «Ростелеком» объявлял, что после сделки доля Росимущества в компании составит от 33,2 до 38,2%, банка ВТБ — от 18,8 до 21,5%, ВЭБа — от 2,9 до 3,4%, «Телеком Инвестиций» — от 6,8 до 7,8%, «Мобитела» — от 0,3 до 0,4%, free float — от 37,9 до 28,6%.

«Крупнейшая за последние годы сделка в телеком-отрасли страны упрочит лидирующее положение «Ростелекома» на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития компании, мы скорректируем ключевые цели, среди которых — развитие новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей пятого поколения (5G)», — приводятся в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.