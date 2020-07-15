ФАС завела на Tele2 дело за повышение тарифов во время пандемии COVID-19

Отменить произошедшее в мае повышение тарифов ФАС обязала Tele2 в июне. В соответствии с действующим законодательством выполнить это предписание компания должна была в течение двух недель

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) дело о нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для этого стало невыполнение компанией предписания ФАС о снижении тарифов на свои услуги.

Отменить произошедшее в мае повышение тарифов ФАС обязала Tele2 в июне. В соответствии с действующим законодательством выполнить это предписание компания должна была в течение двух недель.

«Оператор связи не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства. <...> Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года и не сообщила в ФАС России о выполнении предупреждения. На основании этого ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ФАС от 15 июля.

Объясняя выдачу «Т2 Мобайл» предписания о снижении тарифов, замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в июне говорил, что на подорожание услуг в ведомство жаловались абоненты Tele2. Чиновник также отметил, что повышение тарифов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при отсутствии экономического либо иного обоснования «ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для них».