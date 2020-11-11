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Технологии и медиа ,  
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Выручка «Ростелекома» выросла за счет Tele2 и цифровых услуг

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В третьем квартале выручка «Ростелекома» выросла на 13% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составила 134,988 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Основную долю выручки компании — 45,8 млрд руб. — принесли услуги мобильной связи. Этот показатель вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В начале 2020 года «Ростелеком» подписал соглашение о консолидации 100% акций мобильного оператора «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

При этом выручка от фиксированной связи «Ростелекома» увеличилась на 7,7%, до 22,6 млрд руб., а от цифровых сервисов — на 62%, до 19,3 млрд руб. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы, приводятся в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Показатель OIBDA «Ростелекома» увеличился на 17%, до 53,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 31%, до 12 млрд руб. Чистый долг составил 410 млрд руб., что на 27% больше, чем год назад.

«Ростелеком» также повысил прогноз по выручке и OIBDA по итогам года — оба показателя могут вырасти примерно на 9%. Ранее компания говорила, что ожидает роста этих показателей на 5%.

Число абонентов фиксированного доступа в интернет «Ростелекома» выросло на 3%, до 13,4 млн, платного телевидения — на 4%, до 10,7 млн. Количество абонентов фиксированной связи снизилось на 9%, до 14,5 млн.

«Ростелеком» не раскрывает размер абонентской базы «T2 РТК Холдинга». По итогам 2019 года этот показатель составлял 45 млн клиентов, а с учетом абонентов виртуальных операторов мобильной связи (MVNO), работающих на сети этой компании, — 48,35 млн, оценивала AC&M Consulting. При этом за прошлый год абонентская база с учетом MVNO выросла на 9%. Если бы компания сохранила такой темп и в 2020 году, то к настоящему времени число клиентов могло бы превысить 50 млн, что выше абонентской базы ее ближайшего конкурента — «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). В третьем квартале 2020 года «ВымпелКом» отчитался о падении абонентской базы на 9%, до 49,7 млн клиентов. По словам партнера AC&M Антона Погребинского, несмотря на положительную динамику роста абонентской базы Tele2 в отличие от «ВымпелКома», теряющего пользователей, пока паритет сохраняется и Tele2 — все еще четвертый игрок на рынке мобильной связи. «Но если текущие тенденции сохранятся, изменения могут произойти уже в четвертом квартале», — прогнозирует эксперт. Источник РБК, близкий к «Т2 РТК Холдингу», говорил, что с учетом абонентов MVNO их база уже превысила показатель «ВымпелКома».

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