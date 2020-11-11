Выручка «Ростелекома» выросла за счет Tele2 и цифровых услуг

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В третьем квартале выручка «Ростелекома» выросла на 13% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составила 134,988 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Основную долю выручки компании — 45,8 млрд руб. — принесли услуги мобильной связи. Этот показатель вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В начале 2020 года «Ростелеком» подписал соглашение о консолидации 100% акций мобильного оператора «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

При этом выручка от фиксированной связи «Ростелекома» увеличилась на 7,7%, до 22,6 млрд руб., а от цифровых сервисов — на 62%, до 19,3 млрд руб. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы, приводятся в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Показатель OIBDA «Ростелекома» увеличился на 17%, до 53,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 31%, до 12 млрд руб. Чистый долг составил 410 млрд руб., что на 27% больше, чем год назад.

«Ростелеком» также повысил прогноз по выручке и OIBDA по итогам года — оба показателя могут вырасти примерно на 9%. Ранее компания говорила, что ожидает роста этих показателей на 5%.