ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

В соответствии с предупреждением Федеральной антимонопольной службы «Т2 Мобайл» должна снизить тарифы в течение двух недель

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.

В сообщении ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», — заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

В соответствии с предупреждением ФАС «Т2 Мобайл» должна в течение двух недель снизить тарифы до того уровня, на котором они находились до 12 мая.