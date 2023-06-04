«Букварь» оказался лидером по продажам среди русских книг в США

Крупнейшее российское издательство сообщило о росте продаж своих книг в США на 124%. Аналитики связывают это с общим вниманием к русской культуре за рубежом и переездом части граждан. Но у дальнейшего расширения есть проблемы

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Продажи бумажных книг на русском языке в США в 2022 году выросли более чем в два раза — на 124% по сравнению с 2021 годом. Об этом РБК сообщил представитель «Эксмо-АСТ» — крупнейшей в России издательской группы по объему непериодических изданий. Абсолютные показатели продаж книгоиздатель не приводит.

В топ-3 самых продаваемых книг группы на американском рынке в 2022 году вошли учебное пособие «Букварь» Надежды Жуковой, non-fiction «К себе нежно» Светланы Примаченко и фэнтези «Мара и Морок» Лии Арден.

Что такое «Эксмо-АСТ» В издательскую группу входят, помимо прочих, издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» — только на эти четыре издательства, по подсчетам РБК на основе данных Российской книжной палаты, уже приходится почти четверть всех выпущенных в стране книг и брошюр. Общий объем выпущенных в России книг и брошюр в 2022 году составил 108 тыс. изданий.

В целом рост продаж бумажных книг на русском языке за пределами России, по данным «Эксмо-АСТ», в 2022 году составил 27% относительно предыдущего года. Основной покупатель российских книг — Белоруссия: в прошлом году на ее долю приходилось 43% всех продаж книг издательской группы за рубеж (годом ранее доля приходящихся на эту страну продаж была выше — 46%). Около четверти всех отправленных за рубеж книг были проданы в Европу — на долю стран ЕС пришлось 26% в структуре продаж (показатель также сократился, прежде это было 30%). США по доле продаж занимает третье место с показателем 8%. Причем в 2021 году доля американского рынка для «Эксмо-АСТ» была существенно меньше — всего 4%. Остальные продажи приходятся на Киргизию и Молдавию (по 5%, показатель стабилен), Узбекистан (4%, рост год к году на 3 п.п.), Израиль (3%, падение на 1 п.п.), Азербайджан (3%, показатель не изменился), Армению (2%, рост на 1 п.п.) и Турцию (1%, рост с нулевой базы).

В издательской группе «Рипол Классик» (входит в топ-10 крупнейших издательств) сообщили, что спрос на российскую классическую литературу за рубежом сохраняется: «Чехов, Толстой и Достоевский как вызывали интерес у наших зарубежных партнеров, так и остаются в топе», — отметил представитель компании. Но сделок по продаже выпускаемых компанией новинок в Европу и США в 2022 году не было.

В издательстве «Альпина» уточнили, что поставляют на международный рынок «очень маленький объем книг» и не располагают статистикой по продажам.

Как продаются права на российских авторов

Хотя в целом спрос на отпечатанные непосредственно в России и проданные на экспорт книги на русском языке растет, продажи прав российских авторов на издания за рубежом демонстрируют обратную динамику, констатируют в «Эксмо-АСТ». «Англосаксонский издательский мир в 2022 году практически полностью прекратил покупку прав, а маленькие независимые издатели, которые испытывают меньшее давление со стороны властей, не имеют средств инвестировать в новые имена, — объясняют в компании. — Запрос со стороны западных издательство есть исключительно на провокационный и идущий вразрез с политикой России контент, но таких книг у холдинга нет».

Кто из иностранцев перестал издаваться в России Ограничения по контрактам на издания российских авторов за рубежом носит обоюдный характер: многие иностранные писатели свою деятельность в России тоже приостановили. Так, после начала спецоперации России на Украине Стивен Кинг, которого Книжная палата по итогам 2021 года назвала самым издаваемым в России автором художественной литературы (общий тираж — 961,5 тыс. экземпляров), заявил, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами. Аналогичное решение приняли английский фантаст Нил Гейман (романы «Звездная пыль» и «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли (написал «Нет времени для прощания»), польский фантаст Адам Пшехшта (автор цикла Materia Prima). «Коммерсантъ» также сообщил, что в России могут не выйти и новые книги британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. В интервью РБК президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков прогнозировал, что в 2023 году доля недополученных от ушедших иностранных авторов продаж может составить 7%.

Продажи прав авторов, сотрудничающих с «Эксмо-АСТ», по-прежнему ведутся на китайском, турецком и арабском рынках. В Китае активно интересуются детским научпопом и образовательным контентом из России. Например, научно-популярные книги импринта (так принято называть специализированные подразделения издательств) «Аванта» продаются в Китае еще до выхода в России. А классические произведения Константина Паустовского и Виталия Бианки попали в рекомендательные списки отделов образования двух провинций Китая и включены в школьные программы. При этом в целом с российской художественной литературой в Китае ситуация «сложнее» констатируют в «Эксмо-АСТ»: «Каждая книга проверяется на соответствие нормам и ценностям страны».

Аналогичный тренд отмечают и в издательстве «Росмэн» (входит в топ-10 крупнейших издательств). Продажи прав за рубеж, по словам представителя компании, за прошлый год «если уже не обнулились, то стремятся к нулю». «Единственные страны, которые продолжают покупать права на издание наших книг и ими интересуются — это страны юго-восточной Азии, в основном Китай», — утверждают в «Росмэн», не называя цифр.

Что препятствует расширению рынка российской литературы

Интерес к книгам русских авторов за рубежом напрямую обусловлен тем, что Россия «весь последний год в центре мирового внимания, пусть и в условиях навязанной отрицательной коннотации», считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Кроме того, «последняя волна» уехавших из России на фоне новостей о спецоперации и мобилизации, по словам эксперта, — это «вполне образованные горожане, для которых книга многое значит». Но в популярности современных российских авторов за границей Сафронов усомнился, предположив, что спросом пользуются преимущественно произведения классиков XIX—XX веков.

Важная и пока нерешенная проблема российских книгоиздателей — распространение контрафактной литературы в странах СНГ, отмечают в «Эксмо-АСТ». Так, на прилавках магазинов Киргизии, по данным группы, «беспрепятственно продаются ключевые бестселлеры, изданные пиратами». Среди других факторов, негативно влияющих на продажи, — сокращение распространенности русского языка в странах СНГ, подорожание логистики в связи с уходом с российского рынка ряда компаний по международным перевозкам, а также сложности взаиморасчетов: не все клиенты из стран СНГ могут закупать книги по безналичному расчету из-за санкций, объясняют в компании.

Тем не менее, потенциал для роста экспорта российских книг в «Эксмо-АСТ» все же не исключают. Так, по принадлежащей компании франшизе «Территория» (насчитывает в России 77 точек продаж) книжный магазин открылся в Казахстане. Основным спросом у наиболее активной аудитории (от 25 до 55 лет) пользуется раздел «психология и самопознание» — на него приходится более 19% продаж. В дальнейшем издательская группа планирует развивать пилотный проект и в других странах СНГ, в частности, в Киргизии.