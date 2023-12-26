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Джордж Оруэлл возглавил рейтинг самых воруемых книг из «Читай-города»

«Читай-город»: россияне в 2023 году чаще всего воровали книгу «1984» Оруэлла
Фото: Андрей Бок / ТАСС
Фото: Андрей Бок / ТАСС

Россияне в 2023 году чаще всего крали с полок магазинов книгу «1984» Джорджа Оруэлла — всего в книжных магазинах сети «Читай-город — Буквоед» недосчитались 460 экземпляров романа. Об этом говорится в пресс-релизе сети, поступившем в РБК.

Книга Оруэлла возглавила список художественных произведений, которые уносили без оплаты чаще всего. Роман вошел как в общий «топ пропаж», так и в топ продаж 2023 года, отметили в компании.

В сегменте нон-фикшн россияне часто воровали «Вакцину от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой, «Девушку с деньгами» Анастасия Веселко и книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Они заняли четвертое, пятое и шестое места в топ-10 книг, которые пропадали чаще всего.

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В книжных магазинах в 2023 году также нередко пропадала учебная литература в ценовом сегменте от 100 до 400 руб. В основном это были атласы и контурные карты по географии с шестого по девятый класс. Также часто крали буквари, рабочие тетради с первого по четвертый класс, книги по воспитанию детей и детские сказки.

Так, атлас «География. 8 класс» и «Букварь» Н. Жуковой заняли второе и третье места в общем «топе пропаж». Россияне также часто уносили «Функциональную анатомию здоровья» С. Бубновского, «Продажи» Пола Аллена, «Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни» Ричарда Шеперда и книгу «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода.

Всего в «Читай-городе» за 2023 год недосчитались почти 300 тыс. книг. Каждую позицию из топ-10 украли сотни раз. При этом общее количество пропавших книг оказалось на 10% меньше, чем в 2022 году.

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Читай-город новости книги кражи воровство магазины
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