Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн руб.

Американскую компанию уже не в первый раз оштрафовали за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в стране ресурсы

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Мировой судья судебного участка в Таганском районе Москвы вынес постановление об административном штрафе в отношении Google LLC. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда.

В соответствии с решением компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.13.40 КоАП (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России) и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 1 500 000 руб.

РБК направил запрос в Google.

В сентябре прошлого года Google заплатила ₽700 тыс. штрафа за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы. Роскомнадзоре тогда заявили, что в поиске сохранились более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации.