Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

По данным операторов, при тестовом пуске оборудования для «суверенного Рунета» на Урале возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала: масштабных сбоев не было, но и заблокировать Telegram получилось не везде

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection). Это следует из писем, направленных во второй половине ноября участниками тестирования («Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдингом» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдингом» (Дом.ru), «Транстелекомом» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив») ) заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову в ответ на его просьбу рассказать о результатах тестирования DPI, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием документов. Их подлинность подтвердили источники, близкие к двум участвовавшим в тестировании операторам, а также два федеральных чиновника.

Олег Иванов отказался от комментариев. Так же поступили представители операторов связи и представитель Роскомнадзора.

О чем сообщили операторы в письмах Минкомсвязи — в материале РБК.