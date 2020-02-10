Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection). Это следует из писем, направленных во второй половине ноября участниками тестирования («Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»), «Т2 РТК Холдингом» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдингом» (Дом.ru), «Транстелекомом» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив») ) заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову в ответ на его просьбу рассказать о результатах тестирования DPI, сообщили РБК два источника, знакомые с содержанием документов. Их подлинность подтвердили источники, близкие к двум участвовавшим в тестировании операторам, а также два федеральных чиновника.
Олег Иванов отказался от комментариев. Так же поступили представители операторов связи и представитель Роскомнадзора.
О чем сообщили операторы в письмах Минкомсвязи — в материале РБК.
Что такое закон «о суверенном Рунете»
Поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получившие неофициальное название закон о «суверенном Рунете», вступили в силу с 1 ноября 2019 года. Они должны защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Документ предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять через это оборудование маршрутизацией трафика. Также оно будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам.
В законе не описан список угроз Рунету и какое оборудования для противодействия им должно устанавливаться на сети операторов. Эти и другие детали должно определить правительство в нормативно-правовых актах, но не все они приняты к настоящему времени.
В сентября прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что тестирование оборудования начнется в конце сентября — начале октября. Оборудование какого производителя будет устанавливаться на сети операторов и во сколько это обойдется, он не уточнял.
Как рассказывали ранее источники РБК, тестирование проводилось в Уральском федеральном округе, на сетях крупнейших операторов региона устанавливалось оборудование «РДП.РУ» (15% принадлежит «Ростелекому»). Лабораторные испытания систем фильтрации трафика этого производителя начались еще в августе 2018 года на сети «Ростелекома», рассказывали ранее источники РБК. Интегратором решения выступала компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). О результатах пилотирования официально не сообщалось.
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентября 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
При этом источник, близкий к организаторам мероприятия, настаивает, что испытания, проходившие на Урале, были не «тестированием, а пусконаладкой» оборудования.
Представители «РДП.РУ» и ДЦОА также отказались от комментариев.