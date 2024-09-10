Российские сети заявили о желании продавать складывающийся втрое смартфон

Часть опрошенных РБК продавцов смартфонов планируют начать продажи первого в мире складывающегося втрое Huawei. За последние годы этот производитель потерял позиции на рынке, но сейчас они восстанавливаются

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В ближайшее время в России могут начаться продажи складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT. «Мы с большим вниманием относимся к новым устройствам от Huawei, которые являются по-настоящему инновационными. Продажи новых устройств можно ожидать в течение октября», — сообщил РБК директор по развитию направления потребительской электроники Inventive Retail Group Расим Лемберанский. Inventive Retail Group развивает сети restore, restore: Mix, монобрендовые магазины Samsung, Xiaomi и др.

В Wildberries рассказали, что они также планируют начать продажи Huawei Mate XT, отметив, что они одними из первых начали продавать предыдущую новинку этого производителя, смартфон Pura.

По словам представителя «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), в компании «тщательно анализируют потенциал Huawei Mate XT и возможности для ее включения в ассортимент», но о сроках и других деталях говорить он не стал. Представитель МТС также отметил, что там «будут изучать потенциальный спрос [на новый смартфон] в России».

Впрочем, представитель пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо» сказал, что «смартфон Huawei Mate XT предназначен только для местного рынка, поставок в Россию на данный момент не планируется». На сайте Huawei в России модель не значится.

Что известно о Huawei Mate XT

Huawei представила смартфон Mate XT на китайской версии своего сайта 10 сентября. Модель оборудована двумя шарнирами и может складываться гармошкой. Ее можно использовать в сложенном виде в режиме одного экрана (в этом случае диагональ составляет 6,4 дюйма), а также в режиме двойного или тройного экранов (10,2 дюйма). По заявлению производителя, это первое в мире складывающееся подобным образом устройство, поступившее в продажу.

На задней панели установлена камера разрешением 50 Мп и супероптическим зумом, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а также 12-мегапиксельный перископический телеобъектив, который поддерживает 5,5-кратный оптический зум. Еще одна 8-мегапиксельная камера расположена на передней панели.

Емкость аккумулятора составляет 5600 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Модель работает на собственной операционной системе Huawei — Harmony OS 4.2. Поддерживает голосовой помощник Xiaoyi от компании, а также функции искусственного интеллекта. Помимо мобильных сетей может работать в сетях спутниковой связи.

Huawei Mate XT будет продаваться с тремя вариантами памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Стоимость устройства в Китае составляет от 19 999 юаней (около 256 тыс. руб. по текущему курсу). Продажи должны стартовать 20 сентября. К концу дня 10 сентября предзаказ оформили более 4,6 млн человек, свидетельствуют данные принадлежащего Huawei маркетплейса Vmall.

До 2020 года смартфоны Huawei входили в топ-5 мировых продаж. В частности, во втором квартале 2020 года компания занимала 20% рынка, что было сопоставимо с долей Samsung, по данным Counterpoint Research. Но после того, как в 2019 году из-за торговой войны между Китаем и США Google отключила Huawei от своих сервисов, доля последней резко упала, и она выбыла из мирового топа. На следующий год Huawei выбыла и из топа смартфонов на домашнем рынке. Вернуться в лидеры компании удалось лишь во второй половине 2023-го, а в первом квартале нынешнего года производитель восстановил позицию лидера на китайском рынке по объемам поставок, следует из данных Canalys.

Huawei с 2021 года является лидером по объему поставок наручных устройств («умные» часы, фитнес-браслеты) на китайском рынке, а в первом полугодии этого года вышла на первое место в мире в этой категории, отмечали аналитики IDC. Наиболее сильны позиции этого производителя на рынках Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы.

На российском рынке, по словам источника РБК среди продавцов смартфонов, доля Huawei в денежном выражении составляет 3–4%, на рынке планшетов — 14,5%, ноутбуков — 15%.

Представитель МТС указал, что за последние два года китайские бренды значительно нарастили свое присутствие. «Huawei занимает четверть российского рынка «умных» часов и около 20% рынка планшетов. Фиксируем положительные результаты и в других товарных категориях. Мы видим интерес наших покупателей к Huawei, поэтому увеличиваем присутствие товаров этого бренда на наших полках и маркетинговую активность», — сообщил он, напомнив, что в мае компания первой в России презентовала новую линейку смартфонов Huawei Pura 70.

Представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания также наращивает сотрудничество с Huawei, «учитывая потенциал бренда и интересы клиентов».

В пресс-службе Wildberries отметили, что в продажах смартфонов в России доля Huawei пока не очень значительная, в том числе из-за высокой конкуренции в бюджетном сегменте с китайскими брендами Realme и Tecno. Премиальная линейка в связке с экосистемой компании, по его мнению, может увеличить этот показатель.

По словам представителя Ozon, они видят рост спроса на продукцию Huawei в этом году. «С января по август этого года продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 63%, наушников — на 135%, планшетов — на 187% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он. В Ozon не стали говорить, появится ли в продаже на их площадке Mate XT в ближайшее время.

В «МегаФоне» отказались от комментариев. РБК направил запрос в Wildberries и «Яндекс Маркет».