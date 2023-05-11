Huawei предложила в субаренду до 50% своего московского офиса

Китайская Huawei сдает в субаренду до 50% своих площадей в московском бизнес-парке «Крылатские холмы», где с 2006 года располагался ее центральный офис. Компания прекратила поставки оборудования, но все еще оказывает техподдержку

Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei сократил арендуемые площади в московском бизнес-парке «Крылатские холмы» (подконтролен Millhouse), расположенные по адресу ул. Крылатская, д. 17, следует из опубликованной отчетности российского юрлица ООО «Техкомпания Хуавэй» за 2022 год. В этом бизнес-парке с 2006 года располагается головной офис компании. За счет сокращения площади Huawei начислила обесценивание в размере 372 млн руб., указано в отчете.

В документе не приводится общая площадь, которую Huawei арендовала в бизнес-центре, как и то, сколько компания сдает в субаренду. По словам собеседника РБК на рынке недвижимости, вендор целиком или частично арендовал несколько этажей во втором и четвертом корпусах — всего около 13 тыс. кв. м (в 2019 году в СМИ фигурировала площадь аренды 16 тыс. кв. м). В субаренду Huawei с февраля 2023 года предлагает суммарно около 5,5 тыс. кв. м. По информации еще одного источника РБК, площадь, предлагаемая новым арендаторам, чуть больше — суммарно около 6,4 тыс. кв. м — и со сроками аренды до 31 декабря 2027 года. То есть совокупно Huawei готова предложить примерно 40–50% от арендуемых компанией площадей.

Ранее на онлайн-сервисе объявлений ЦИАН появилось объявление о сдаче в аренду помещений площадью 2,7 тыс. кв. м в «Крылатских холмах», на это осенью 2022 года обратило внимание издание «Деловой Петербург».

Представитель Commonwealth Partnership, которая выступает консультантом по сделке аренды, перенаправил вопросы в Huawei. На момент публикации в Huawei и Millhouse не ответили.

ООО «Техкомпания Хуавэй» на 100% принадлежит нидерландской Huawei Technologies Coöperatief U.A., которая является «дочкой» китайской Huawei Investment & Holding Co. Как следует из отчета российского юрлица, выручка компании за 2022 год составила 82 млрд руб., снизившись на 27% год к году. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 80%, до 821 млн руб. Выручка глобальной Huawei за 2022 год достигла 642 млрд юаней (6,57 трлн руб. по среднегодовому курсу), а чистая прибыль — 35,6 млрд юаней (364,5 млрд руб.), сократившись на 70% год к году. При этом показатели выручки от региона, который включает в себя Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку, составили 149,2 млрд юаней (1,53 трлн руб.), показав рост на 13,5% год к году. Отдельные данные по России в годовом отчете не приводятся.

Что происходит с Huawei в России

После начала специальной военной операции на Украине ряд крупных мировых производителей телекоммуникационного оборудования сократили или полностью прекратили бизнес в России. Huawei не делала официальных заявлений, но перестала осуществлять новые поставки, рассказывали участники рынка. В середине апреля 2022 года «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») получил от Huawei партию оборудования стоимостью около $15 млн по контракту, который стороны заключили до 24 февраля 2022 года, сообщали источники РБК. После этого поставки по ранее заключенным контрактам также получили остальные операторы «большой четверки». В сентябре СМИ со ссылкой на источники писали, что Huawei релоцировала часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан, переориентировав их на работу в странах СНГ. Количество релоцированных не уточнялось, а представители китайской компании никак не комментировали эту информацию.

В конце 2022 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что с 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group (отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий — это системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов. По словам источника издания, всего в этом подразделении было около 2 тыс. человек. Однако из отчета «Техкомпании Хуавэй» за 2022 год следует, что общее количество сотрудников компании сократилось всего на 28%, до 1,5 тыс.

Представители МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (работает под брендом Tele2) и «ВымпелКома» отказались отвечать на вопрос о том, в каком формате сейчас операторы взаимодействуют с Huawei и как компания представлена на российском рынке.

В 2022 году часть сотрудников российского офиса Huawei переехала в Казахстан, но те, кто не захотел релоцироваться, — уволились, рассказал глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. При этом, по его информации, базовые станции компания прекратила официально продавать в марте 2022 года, сейчас Huawei в России только оказывает техническую поддержку по старым контрактам. «Компания сохраняет часть площадей для сотрудников, которые продолжают работать в блоке, отвечающем за техническую поддержку. Возможно, у нее еще остается надежда на полноценное возвращение в Россию, для этого нужна субаренда», — рассуждает Кусков.