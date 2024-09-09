Apple представила новые iPhone с искусственным интеллектом

Apple представила новую линейку iPhone 16, наушники AirPods следующего поколения, часы Watch Series 10. Главное новшество — генеративный искусственный интеллект Apple Intelligence, который должен запустить цикл обновления компании

Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple

В понедельник, 9 сентября, состоялась традиционная осенняя презентация устройств в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния). В центре презентации была новая линейка смартфонов iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence, основные функции которого были анонсированы во время презентации операционной системы iOS 18 в июне.

Линейка состоит из четырех моделей: стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max. Младшие модели будут доступны в черном, белом, бирюзовом и розовом цветах, а также в ультрамарине.

Процессор младших устройств, по заявлению производителя, на 30% быстрее и на 35% более энергоэффективный, чем у предыдущих. Появились новые функции контроля камеры: сенсорная кнопка Capture Button с датчиком степени нажатия, которая будет работать аналогично кнопке затвора в цифровых камерах (блокировать фокус и экспозицию частичным нажатием и делать снимок — полным). С помощью кнопки Camera Control можно будет выбирать режимы фотографирования.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп, как и в предыдущих моделях. При этом появилась функция распознавания объектов при наведении камеры на них.

У iPhone 16 Pro дисплей стал немного больше, чем у предыдущей модели, — 6,3 дюйма, у iPhone 16 Pro Max он увеличился до 6,9 дюйма. Этого удалось добиться за счет сужения боковой рамки, размеры самих устройств не изменились. Модели оснащены процессором A18 Pro, который, как заявляет производитель, будет быстрее и производительнее, чем в устройствах предыдущего поколения. Благодаря ему смартфон будет вдвое быстрее, без задержки, снимать фото в высоком разрешении и обрабатывать видео. Также iPhone 16 Pro оснащен четырьмя «студийными» микрофонами для более качественной записи звука, в том числе объемного звука, появились новые режимы записи (возможность отделить голос от музыки на смартфоне, как на профессиональном оборудовании, и т.д.).

16 Pro выпускается в четырех вариантах цвета: темно-черный титан, светло-белый титан, натуральный титан и новый цвет — пустынный титан.

Заявленная цена iPhone 16 составляет от $799, iPhone 16 Plus — от $899, iPhone 16 Pro — от $999 и iPhone 16 Pro Max — от $1199. Старт продаж в ряде стран запланирован 20 сентября.

Как сообщили РБК в «Яндекс Маркете», цена на iPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тыс. руб. в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus — более 100 тыс. руб. Стоимость iPhone 16 Pro 256 Гб начнется от 204 990 руб., а на iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 руб.

Что еще показала Apple В начале презентации Apple показала новые «умные» часы Apple Watch Series 10. По сравнению c предыдущими моделями их дисплей сильно увеличился, что должно позволить вмещать на экране больше текста, чтобы пользователь мог удобнее писать сообщения. Кроме того, дисплей стал на 40% ярче по сравнению с предыдущей линейкой, если смотреть на него под углом. Чтобы повысить качество телефонных звонков, в Series 10 используется новая нейронная сеть для подавления фонового шума. В часы также интегрирован переводчик на основе машинного обучения для более быстрого и качественного синхронного перевода, и, как и прежде, есть различные функции для отслеживания состояния здоровья. Базовая модель часов будет стоить от $399, более продвинутая Apple Watch Ultra, рекомендуемая для занятий спортом, — от $799. Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Новые наушники AirPods стали тоньше своих предшественников и, по заявлению производителя, должны удобнее сидеть в ушах. Значительно изменилась внутренняя конструкция наушников, включая главный динамик, что должно повысить качество звука. Появилась возможность управления некоторыми функциями с помощью движений головы. Для покупки будут доступны две модели, базовая — по цене от $129 и модель с функцией активного шумоподавления — на $50 дороже. Также компания анонсировала обновленные AirPods Max, по сравнению с предыдущей моделью они получили разъем USB-C и ряд новых цветов. Их стоимость — от $549. Последние модели часов и наушников также должны поступить в продажу 20 сентября. Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple

В каком состоянии находится Apple

На конференции разработчиков в июне американская корпорация представила Apple Intelligence — свою версию генеративного искусственного интеллекта, способного по команде создавать текст, изображения и другой контент. Среди упомянутых на нынешней презентации функций: возможность искать старые фотоснимки или видео в медиатеке устройства по текстовому описанию, резюмировать заметки или другие тексты, для моделей Pro — конспектировать запись со встречи, искать необходимую информацию в письмах и т.п. При этом, комментируя взаимодействие с Apple Intelligence, в Apple подчеркнули, что данные пользователей никогда не хранятся и не передаются компании, а используются «только для выполнения запросов».

Как заявил представитель Apple на презентации, в следующем месяце новые функции должны стать доступны в США, до конца года — в других англоязычных странах, со следующего года — на китайском, французском, японском и испанском языках. Будет ли поддержка русского языка, неизвестно.

Что касается использования функций Apple Intelligence в предыдущих моделях, то они, как и сообщалось ранее, будут доступны только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также устройствах с чипами M1 или новее. По заявлениям представителей компании, это связано с ограничениями чипов предыдущих поколений.

В последние годы компания испытывает трудности с продажами на китайском рынке. Так, в начале этого года Apple была вынуждена снизить цены из-за правительственных ограничений и усиления внутренней конкуренции с местным производителем Huawei. В то же время прошлый год стал удачным для Apple с точки зрения конкуренции с южнокорейской Samsung, которую компания впервые с 2011 года обогнала по количеству поставленных смартфонов в мире, говорилось в предварительном отчете аналитической компании IDC. Samsung по этому показателю занимала 19,4% в общем объеме (226,6 млн смартфонов), в то время как Apple — 20,1% (234,6 млн).

В третьем квартале 2024 финансового года (закончился 29 июня этого года) выручка Apple выросла на 5% год к году, до $85,8 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. Выручка от продаж смартфонов при этом немного снизилась и составила $39,3 млрд, от носимых гаджетов — часов, наушников и др. — снизилась на 2%, до $8,1 млрд. Но росли доходы от iPad (на 24%, до $7,16 млрд), Mac (на 2%, до $7,009 млрд) и от сервисов (на 14%, до $24,2 млрд).

Когда новинки станут доступны в России

Российские продавцы электроники, включая маркетплейсы, федеральные сети и мобильные операторы, ожидают начала продаж новых моделей iPhone вскоре после старта мировых продаж. Предыдущая модель начала продаваться в стране день в день.

Точные цены на новинки станут известны позднее, так как российские продавцы при утверждении цен будут ориентироваться на озвученные американским вендором цифры. «Стоимость новинок складывается из курса валют, стоимости переводов, логистики, закупок и показателя маржинальности», — пояснил гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), Ozon, «Яндекс Маркета», группы «М.Видео-Эльдорадо» и restore: сообщили, что запустят предзаказ сразу после конца презентации смартфонов или на следующий день, 10 сентября. Алексей Зайцев, руководитель направления «Электроника» Wildberries заявил РБК, что в компании «не видят необходимости в предзаказах, так как стремятся удовлетворить спрос максимально быстро».

«Официального старта продаж в России, как это было до прекращения прямых поставок продукции производителем в марте 2022 года, больше нет. Каждый продавец начинает продажи новинки тогда, когда привезет и сертифицирует товар на территории страны», — объясняет пресс-секретарь сети техники и электроники restore: Людмила Семушина. Но начать первые продажи большинство ретейлеров планируют до конца сентября, отметила она.