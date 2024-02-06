Reuters узнал, ради чего Huawei пожертвовала производством смартфонов

На фоне глобальной гонки за функциональностью ИИ и технологического противостояния с США Huawei отдала предпочтение производству чипов для ИИ Ascend, что замедлило выпуск смартфонов Mate 60, сообщает агентство

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Растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) вынудил Huawei замедлить производство смартфонов Mate 60, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников, китайская компания использует одно предприятие для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone.

Глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне технологического противостояния с США привела к тому, что производство смартфонов Huawei отошло на второй план, несмотря на то что компания впервые за более чем три года увеличила их продажи, отмечает агентство.

Санкции, которые США ввели в 2019 году из соображений национальной безопасности, ограничили доступ компании к передовым технологиям для производства чипов и сказались на производстве смартфонов, а также на продажах чипов для ИИ в Китае (рынок на 90% контролировался американской компанией Nvidia). Это подтолкнуло китайцев к переходу на отечественные альтернативы. Правительство выступило с инициативой по улучшению позиций Китая в сфере вычислительной мощности. Это побудило местные власти объявить о проектах по созданию центров обработки данных, одновременно стимулируя спрос, в частности на Huawei Ascend. ИИ-чип Ascend 910B считается наиболее конкурентоспособным перед Nvidia из доступных в Китае.

По словам собеседников, Huawei отдала предпочтение производству чипов Ascend, а не Kirin, что замедлило выпуск смартфонов Mate 60.

Как отмечает Reuters, компания не демонстрировала особых амбиций в производстве чипов, однако ее достижения в этой области стали очевидными, после того как та представила Mate 60 с технологией 5G. Аналитики предположили, что Huawei добилась успеха благодаря ноу-хау крупнейшего в Китае производителя чипов SMIC.

По данным Counterpoint, именно благодаря Mate 60 Huawei вернула лидерство по продажам смартфонов в Китае в первые две недели 2024 года впервые с конца 2020-го.

США в октябре 2022 года ограничили доступ компаниям из Китая к чипам для ИИ, чтобы помешать использованию тех для военных целей. Однако их зарубежные «дочки» по-прежнему могли покупать полупроводники. В прошлом октябре Reuters сообщал, что США хотят расширить ограничения, чтобы устранить лазейку. Кроме того, Китай имеет доступ к американским провайдерам облачных вычислений (Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services и др.), которые предоставляют своим клиентам те же возможности по искусственному интеллекту, отмечало агентство.