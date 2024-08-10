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Технологии и медиа ,  
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Приложение RuTube исчезло из App Store

В RuTube объяснили удаление приложения из магазина Apple «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение»

Приложение видеохостинга RuTube пропало из магазина App Store.

В RuTube связали удаление приложения с «санкциями со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение».

Там отметили, что последнее время российский видеохостинг возглавлял рейтинг по скачиваниям в App Store.

YouTube сохранил охват на фоне сообщений о замедлении
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлый раз App Store блокировал приложение RuTube в июне. Сервис называл ограничения неправомерными. Через десять дней оно снова появилось в магазине. Летом 2022 года RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России по требованию Apple.

Последнее время пользователи в России сталкиваются со сбоями в работе YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах и заявлял, что на стационарных компьютерах она может снизиться до 40%, а потом — до 70%. В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке YouTube в стране. В «Ростелекоме» связывали сбои с проблемами с оборудованием владельца видеохостинга Google, который с 2022 года, после начала военных действий на Украине, не занимается его обновлением. В компании на это ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

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Елена Чернышова
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