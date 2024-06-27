Приложение Rutube снова доступно в App Store
Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба видеохостинга в телеграм-канале.
Сервис был недоступен в магазине приложений в течение девяти дней.
18 июня приложение Rutube заблокировали в магазине App Store компании Apple. Видеохостинг сообщил, что работает над разблокировкой, ограничения назвали временными. В Rutube блокировку сервиса в магазине назвали неправомерной.
В августе 2022 года Apple обязала Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Apple дала на решение проблемы две недели. Российскому видеохостингу предложили либо удалить проспонсированный государством контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. В противном случае компания пригрозила его удалить. Позднее Rutube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ