Приложение Rutube снова доступно в App Store

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба видеохостинга в телеграм-канале.

Сервис был недоступен в магазине приложений в течение девяти дней.

18 июня приложение Rutube заблокировали в магазине App Store компании Apple. Видеохостинг сообщил, что работает над разблокировкой, ограничения назвали временными. В Rutube блокировку сервиса в магазине назвали неправомерной.

В августе 2022 года Apple обязала Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Apple дала на решение проблемы две недели. Российскому видеохостингу предложили либо удалить проспонсированный государством контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. В противном случае компания пригрозила его удалить. Позднее Rutube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России.