 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Приложение Rutube снова доступно в App Store

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мобильное приложение Rutube снова доступно в App Store, сообщила пресс-служба видеохостинга в телеграм-канале.

Сервис был недоступен в магазине приложений в течение девяти дней.

В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store
Технологии и медиа
Фото:Роман Пименов / ТАСС

18 июня приложение Rutube заблокировали в магазине App Store компании Apple. Видеохостинг сообщил, что работает над разблокировкой, ограничения назвали временными. В Rutube блокировку сервиса в магазине назвали неправомерной.

В августе 2022 года Apple обязала Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Apple дала на решение проблемы две недели. Российскому видеохостингу предложили либо удалить проспонсированный государством контент, либо сделать приложение доступным только для пользователей из России. В противном случае компания пригрозила его удалить. Позднее Rutube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Rutube App Store Видеохостинг
Материалы по теме
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store
Технологии и медиа
«Ъ» узнал о планах Rutube потратить ₽30 млрд, чтобы догнать YouTube
Технологии и медиа
Роскомнадзор добавил Twitch, «Дзен» и Rutube в реестр социальных сетей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа Политика, 21:12
FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля Политика, 21:07
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт Политика, 20:59
В SberCIB снизили цель по индексу Мосбиржи на 2024 год до 3400 пунктов Инвестиции, 20:56
Приложение Rutube снова доступно в App Store Общество, 20:42
Павел Дуров прилетел в Астану Технологии и медиа, 20:36
Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП Спорт, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 20:34
Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой Общество, 20:27
Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт Финансы, 20:17
В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала Спорт, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:00
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу Политика, 19:57
К экс-куратору украинской «Большой стройки» Тимошенко пришли с обысками Политика, 19:57