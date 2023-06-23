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Мама Маска «отменила» его бой с Цукербергом

Мама Илона Маска отменила его бой с Марком Цукербергом
Мэй Маск
Мэй Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Sports Illustrated Swimsuit)

Мама владельца Twitter Илона Маска Мэй Маск «отменила» его бой с руководителем компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом. Об этом она сообщила в Twitter.

«На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай…» — написала Маск. Она предложила «поединок только на словах»: «Побеждает тот, кто окажется смешнее».

22 июня Цукерберг принял предложение Маска выяснить отношения в бою, написав: «Присылай место». Тот предложил Вегасский октагон, где проходят поединки UFC.

Поводом для перепалки между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложения Threads, которое находится в разработке. Маск в ответ заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» Цукерберга. Пользователи Twitter предупредили миллиардера, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск ответил, что «готов к бою в клетке».

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что два бизнесмена «абсолютно серьезны» в своих намерениях. По его словам, потенциальный поединок может стать в три раза прибыльнее, чем «самый большой бой всех времен» между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.

Теги
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