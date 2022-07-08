В Госдуме предложили взять под контроль все цифровые рекламные щиты

Чтобы «защитить национальные интересы» и предотвратить кибератаки, в Госдуме предложили создать единого оператора цифровых рекламных конструкций. Сейчас в России насчитывается более 4,5 тыс. таких экранов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат-единорос, заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов внес в пятницу, 8 июля, в Госдуму законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рекламе». Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект предусматривает «установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц», указано в пояснительной записке к документу. По замыслу депутата, в России должен появиться единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Такой оператор необходим, чтобы, как указывает депутат Кирьянов, нивелировать «последствия ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств» и защитить национальные интересы «в связи с рисками распространения недостоверной информации и информации». Такими угрозами, как считает автор законопроекта, могут быть кибератаки и просто хулиганские действия.

На конец 2021 года в России насчитывалось более 4,6 тыс. различных цифровых конструкций общей площадью 76,5 тыс. кв. м, следует из данных исследовательской компании «Admetrix-Эспар». Самым популярным форматом являются цифровые биллборды — уличные щиты, площадью, как правило, 3х6 м. Их на конец прошлого года насчитывалось почти 3 тыс. Еще на почти 1,4 тыс. цифровых конструкций были видеоэкраны меньшей площадью. Кроме того, эксплуатировались 219 так называемых медиафасадов, когда изображение демонстрируется на всей поверхности здания (например, на гостинице «Космос» в Москве).

Крупнейшими игроками в сегменте цифровых биллбордов «Admetrix-Эспар» называет две компании: Russ Outdoor (выручка на цифровых конструкциях в 50 крупнейших городах России по итогам 2021 года оценивается 5,3 млрд руб.), и Gallery (4 млрд руб.). Эти же компании являются и крупнейшими игроками в целом наружной рекламе. При этом Russ Outdoor цифровые конструкции обеспечивают почти 44% всего дохода, Gallery — 67%.

Фактическими собственниками Russ Outdoor считаются братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат Госдумы действующего созыва Бекхан Барахоев. Владелец Gallery — Иван Таврин, бывший деловой партнер Алишера Усманова и собственник телеканалов «Муз ТВ» и «Ю».

РБК направил запросы в Russ Outdoor и Gallery.