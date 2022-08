Кандидат в единого оператора цифровой наружной рекламы поменял учредителя

Ключевое юрлицо крупнейшего в стране владельца уличных рекламных щитов изменило учредителей. Теперь оно полностью соответствует всем требованиям, которым должен соответствовать единый оператор цифровых рекламных конструкций

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Основное юрлицо группы Russ Outdoor — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы — сменило учредителей. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ. С 5 августа 99% ООО «Русс Аутдор» принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — ЗАО «Олимп». Обе доли обременены, залогодержателем выступает банк ВТБ. РБК направил запрос в пресс-службу Russ Outdoor.

Директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян и раньше утверждал, что оператор на 100% является российским, а его собственниками называл то же ООО «Стинн», а также «ВТБ Капитал». При этом учредителем ООО «Русс Аутдор» официально значилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Media Support Services Ltd, а головной структурой являлась Russ Out of Home B.V. из Нидерландов, в которой «Стинну» с лета 2020 года принадлежали 73,57%, а группе ВТБ — 26,43%.

«Стинн» был учрежден в сентябре 2015 года. Раньше его единоличным владельцем выступал Григорий Садоян. Однако с января 2022 года 30% перешли к ООО «Резерв-А», принадлежащему закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «РезервАктив». Тем, в свою очередь, управляет ООО «КСП Капитал Управление активами» бывшего сотрудника аппарата правительства и администрации президента Сергея Котляренко.

Дмитрий Дюмин, гендиректор группы «Вера-Олимп» (ЗАО «Олимп»), в апреле 2019 года фактическими владельцами этой группы, долги которой перед ВТБ ранее выкупил «Стинн», называл братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева (сейчас — депутат Госдумы текущего созыва). Именно собственники «Веры-Олимп» через «Стинн» в 2019 году стали совладельцами Russ Outdoor. Роберт Мирзоян, который сейчас занимает должность директора ООО «Русс Аутдор», никогда не опровергал, что является одним из фактических бенефициаром Russ Outdoor.

Смена учредителя в ООО «Русс Аутдор» произошла меньше чем через месяц после того, как депутат-единоросс Артем Кирьянов внес в Госдуму поправки в закон «О рекламе», который подразумевает создание единого оператора цифровых рекламных конструкций. Свою инициативу автор поправок объяснил стремлением защитить национальные интересы «в связи с рисками распространения недостоверной информации». В перечне требований к такому оператору указано, что им может быть только российское юрлицо, не подконтрольное иностранным собственникам.

Группа Russ Outdoor — единственная компания на рынке операторов наружной рекламы, которая отвечает теперь всем указанным в законопроекте требованиям к единому оператору цифровых конструкций. Он непременно должен быть «системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств». От рекламной отрасли в списке системообразующий предприятий значатся всего две компании — занимающиеся наружной рекламой Russ Outdoor и Gallery.

Еще одним требованием к будущему единому оператору указано наличие собственных рекламных цифровых конструкций «на объектах транспортной инфраструктуры, а именно: вокзалы аэропорты, станции метрополитена и остановки общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в том числе в городах федерального значения».

Этому условию соответствует только Russ Outdoor: входящие в группу компании сейчас размещают рекламу на всей инфраструктуре РЖД, на остановочных павильонах московского общественного наземного транспорта. Объявила себя Russ Outdoor и собственником сервиса по размещению рекламы в столичном метро. Gallery рекламой на транспорте в последние годы не занимается.

Законопроект был принят в первом чтении 15 июля. На внесение поправок его авторам отвели 30 дней вместо предусмотренных 15, поскольку ряд депутатов высказали опасения по поводу потенциальной монополизации рынка. Аналогичные риски отмечены и в резолюции, подписанной девятью членами Ассоциации операторов наружной рекламы. Воздержались от поддержки документа тогда только представители Russ Outdoor и ее дочерней компании.

Выручка Russ Outdoor на цифровых конструкциях в 50 крупнейших городах России по итогам 2021 года, по данным «Admetrix-Эспар», оценивается 5,3 млрд руб. Аналогичный показатель Gallery — 4 млрд руб. Эти же компании являются и крупнейшими игроками в целом в наружной рекламе. При этом Russ Outdoor цифровые конструкции обеспечивают почти 44% всего дохода, Gallery — 67%.