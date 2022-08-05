Кандидат в единого оператора цифровой наружной рекламы поменял учредителя

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 04 авг, 16:07
Клиенты покупают все со смартфонов. Как к этому адаптировать сайт Pro, 14:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
Ресторатор Антон Пинский рассказал, каким будет купленный им Starbucks Life, 14:01
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:01
Стал известен срок восстановления 17-летнего рекордсмена сборной России Спорт, 13:52
Китай приостановил некоторые проекты с США из-за визита Пелоси на Тайвань Политика, 13:51
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 13:48
Папа Римский провел встречу с главой внешних связей РПЦ Общество, 13:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Акции сервиса такси Lyft прибавили 10% благодаря росту спроса на поездки Инвестиции, 13:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 13:25
Синдром самозванца и FOMO: синдромы, усиливающиеся в период кризиса Pro, 13:24
Овечкин сыграет в NHL 22 на киберспортивном турнире в Москве Спорт, 13:24
Кандидат в единого оператора цифровой наружной рекламы поменял учредителя Технологии и медиа, 13:23
Чемпион Олимпиады попросил Мосгорсуд не признавать санкции CAS в России Спорт, 13:20
Технологии и медиа ,  
0 

Кандидат в единого оператора цифровой наружной рекламы поменял учредителя

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor изменил структуру собственности
Ключевое юрлицо крупнейшего в стране владельца уличных рекламных щитов изменило учредителей. Теперь оно полностью соответствует всем требованиям, которым должен соответствовать единый оператор цифровых рекламных конструкций
Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Основное юрлицо группы Russ Outdoor — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы — сменило учредителей. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ. С 5 августа 99% ООО «Русс Аутдор» принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — ЗАО «Олимп». Обе доли обременены, залогодержателем выступает банк ВТБ. РБК направил запрос в пресс-службу Russ Outdoor.

Директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян и раньше утверждал, что оператор на 100% является российским, а его собственниками называл то же ООО «Стинн», а также «ВТБ Капитал». При этом учредителем ООО «Русс Аутдор» официально значилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Media Support Services Ltd, а головной структурой являлась Russ Out of Home B.V. из Нидерландов, в которой «Стинну» с лета 2020 года принадлежали 73,57%, а группе ВТБ — 26,43%.

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Бизнес
Фото:Benoit Tessier / Reuters

«Стинн» был учрежден в сентябре 2015 года. Раньше его единоличным владельцем выступал Григорий Садоян. Однако с января 2022 года 30% перешли к ООО «Резерв-А», принадлежащему закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «РезервАктив». Тем, в свою очередь, управляет ООО «КСП Капитал Управление активами» бывшего сотрудника аппарата правительства и администрации президента Сергея Котляренко.

Дмитрий Дюмин, гендиректор группы «Вера-Олимп» (ЗАО «Олимп»), в апреле 2019 года фактическими владельцами этой группы, долги которой перед ВТБ ранее выкупил «Стинн», называл братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева (сейчас — депутат Госдумы текущего созыва). Именно собственники «Веры-Олимп» через «Стинн» в 2019 году стали совладельцами Russ Outdoor. Роберт Мирзоян, который сейчас занимает должность директора ООО «Русс Аутдор», никогда не опровергал, что является одним из фактических бенефициаром Russ Outdoor.

У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Технологии и медиа
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Смена учредителя в ООО «Русс Аутдор» произошла меньше чем через месяц после того, как депутат-единоросс Артем Кирьянов внес в Госдуму поправки в закон «О рекламе», который подразумевает создание единого оператора цифровых рекламных конструкций. Свою инициативу автор поправок объяснил стремлением защитить национальные интересы «в связи с рисками распространения недостоверной информации». В перечне требований к такому оператору указано, что им может быть только российское юрлицо, не подконтрольное иностранным собственникам.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды
Прогнозы
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи

Группа Russ Outdoor — единственная компания на рынке операторов наружной рекламы, которая отвечает теперь всем указанным в законопроекте требованиям к единому оператору цифровых конструкций. Он непременно должен быть «системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств». От рекламной отрасли в списке системообразующий предприятий значатся всего две компании — занимающиеся наружной рекламой Russ Outdoor и Gallery.

Еще одним требованием к будущему единому оператору указано наличие собственных рекламных цифровых конструкций «на объектах транспортной инфраструктуры, а именно: вокзалы аэропорты, станции метрополитена и остановки общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в том числе в городах федерального значения».

Этому условию соответствует только Russ Outdoor: входящие в группу компании сейчас размещают рекламу на всей инфраструктуре РЖД, на остановочных павильонах московского общественного наземного транспорта. Объявила себя Russ Outdoor и собственником сервиса по размещению рекламы в столичном метро. Gallery рекламой на транспорте в последние годы не занимается.

В Госдуме предложили взять под контроль все цифровые рекламные щиты
Технологии и медиа
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Законопроект был принят в первом чтении 15 июля. На внесение поправок его авторам отвели 30 дней вместо предусмотренных 15, поскольку ряд депутатов высказали опасения по поводу потенциальной монополизации рынка. Аналогичные риски отмечены и в резолюции, подписанной девятью членами Ассоциации операторов наружной рекламы. Воздержались от поддержки документа тогда только представители Russ Outdoor и ее дочерней компании.

Выручка Russ Outdoor на цифровых конструкциях в 50 крупнейших городах России по итогам 2021 года, по данным «Admetrix-Эспар», оценивается 5,3 млрд руб. Аналогичный показатель Gallery — 4 млрд руб. Эти же компании являются и крупнейшими игроками в целом в наружной рекламе. При этом Russ Outdoor цифровые конструкции обеспечивают почти 44% всего дохода, Gallery — 67%.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Анна Захарова
реклама Russ Outdoor собственники наружная реклама
Материалы по теме
Крупнейший оператор наружки Russ Outdoor купит своего главного конкурента
Технологии и медиа
Реклама следит за тобой: как билборды oneFactor «узнают» прохожих
Технологии и медиа
«Известия» узнали условия для госсубсидий на рекламу российских брендов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter