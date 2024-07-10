Samsung показал новые складные смартфоны Z Fold 6 и Z Flip 6

Samsung представил новые складные модели смартфонов, часы и наушники на презентации Galaxy Unpacked. В России продажи должны стартовать в ближайшие недели, стоимость смартфона составит от 120 тыс. руб., часов — от 26 тыс. руб.

Galaxy Z Flip 6 (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters) Galaxy Z Fold 6 (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters) Galaxy Watch 7 Ultra (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters) Galaxy Smart Ring (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters) Galaxy Buds3 (Фото: Samsung) Galaxy Buds3 Pro (Фото: Samsung)

В среду, 10 июля, южнокорейская компания Samsung представила в Париже свои новинки на презентации Galaxy Unpacked (корреспондент РБК смотрел трансляцию мероприятия). Центральное место на презентации, как и ожидалось, заняли складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

В целом, устройства получили незначительные изменения по сравнению с предыдущими моделями. У Z Fold 6 обновленный дизайн с более квадратными формами. Кроме того, улучшились яркость экрана и время автономной работы. Z Flip 6 получил более яркий экран и систему охлаждения с паровой камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч (против 3700 мАч у предыдущей модели). Оба телефона стали легче, тоньше и оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 от американской компании Qualcomm. У модели Z Flip 6 улучшены характеристики широкоугольной камеры: ее разрешение составляет 50 Мп вместо 12 Мп в предыдущей версии. У основной камеры остались 12 Мп, у фронтальной — 10 Мп.

Модели получили возможности искусственного интеллекта от Samsung — Galaxy AI, которые ранее появились в линейке Galaxy S24.

Помимо смартфонов, были представлены «умные» часы Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra. Они получили более мощный процессор (5-ядерный Exynos W1000; повысил производительность в 3 раза, снизил энергопотребление на 30%) и больше возможностей для отслеживания показателей организма. В частности, устройство оснащено улучшенным алгоритмом искусственного интеллекта для анализа сна и поддерживает функцию «Инструмент для выявления признаков апноэ во сне», которая помогает обнаружить потенциальные проблемы с дыханием.

Также Samsung показал новые модели наушников Buds 3 и Buds 3 Pro. У модели Pro время работы без подзарядки составляет 6 часов с включенным шумоподавлением и 7 часов без него, что на час дольше, чем у Buds 3. С использованием кейса наушники версии «Pro» могут работать до 30 часов против 24 часов базовой модели.

Samsung первым запустил в массовое производство складные смартфоны в 2019 году. Модель Fold складывается как книга. Спустя год вышла модель Flip, которая складывается подобно телефонам-раскладушкам из 2000-х. Помимо Samsung концепцию гибких экранов развивают Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Motorola, Tecno и др. Такие смартфоны пока имеют ряд недостатков. Эксперты рынка говорят, что многократное складывание и раскрытие устройства приводит к износу шарнирного механизма и экрана. К повреждению гибкого дисплея может привести даже попадание песчинки между двумя половинами.

В преддверии презентации один из редакторов американского технологического издания The Verge Уэс Дэвис сравнил новые часы Watch 7 Ultra с Apple Watch Ultra. Он указал на сильное внешнее сходство моделей. В том числе Samsung скопировал фирменный разъем для ремешка Apple, то есть старые ремешки от часов Galaxy Watch к новой модели могут не подойти, отмечает Дэвис. Он отметил, что дизайн новых наушников Buds 3 напоминает AirPods 3, но с угловатыми ножками вместо круглых, а также имеют синие и оранжевые вставки на кончиках.

Когда новинки появятся в России

Сразу после презентации новинок их предзаказ стал доступен в салонах МТС, сети фирменных магазинов Samsung Galaxy Store (входит в Inventive Retail Group), «МегаФон», DNS и др.

Смартфон Galaxy Z Fold 6 в зависимости от комплектации будет доступен по цене от 189,99 тыс. руб., Galaxy Z Flip 6 — от 119,99 тыс. руб., Galaxy Watch 7 — от 25,99 тыс. руб., часы Galaxy Watch Ultra — от 59,99 тыс. руб., наушники Galaxy Buds 3 — от 14,99 тыс. руб., Galaxy Buds 3 Pro — от 19,99 тыс. руб.

«Предзаказ продлится с 10 по 23 июля. Покупатели, заказавшие смартфоны в этот период, получат наушники Galaxy Buds 3 Pro в подарок», — сказал представитель Inventive Retail Group. Продажи смартфонов и наушников в этой сети начнутся 24 июля. Аналогичные даты назвали в МТС.

Представитель Wildberries ожидает поступления в продажу новинок от Samsung с 17 июля. «В продажу поступят модели смартфонов Fold 6 и Flip 6, а также новые наушники Buds 3 Pro», — сказал он.

Представитель Ozon отказался от комментариев. РБК направил запросы в «Яндекс Маркет», «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ВымпелКом» («Билайн»).

После начала специальной военной операции на Украине Samsung прекратил официальные поставки своей продукции в Россию. Но товары по-прежнему доступны в магазинах за счет параллельного импорта (ввоз без разрешения правообладателя).

Всего в первом полугодии 2024 года россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд рублей, следует из данных группы «М.Видео-Эльдорадо». Это на 24% больше чем годом ранее в денежном выражении и на 8% в количественном. Аналогичные цифры привели «Марвел-Дистрибуция» и источник на рынке интернет-торговли. В топ-5 брендов смартфонов в штучном выражении вошли Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. В денежном выражении топ выглядел так: Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

Samsung в рейтинге спустился с третьей на пятую позицию, уступив китайским брендам, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо». В группе также отметили, что доля китайских смартфонов в первом полугодии в штуках составила 80,5%, а в денежном выражении — 48,7%, оставшись примерно на уровне прошлого года.

Продажи складных моделей за тот же период, по данным МТС, было продано 84 тыс. на сумму 9,1 млрд руб., что эквивалентно 0,6% рынка в штуках и 2,6% в деньгах. При этом на Samsung приходится половина всех проданных складных смартфонов, подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В мире Samsung по итогам первого квартала был лидером по поставкам смартфонов с долей 20,8%, по данным IDC. Но показатель снизился на 1,7 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом год назад. Второе место — у Apple с долей 17,3% (-3,4 п.п.), третье — у Xiaomi с 14,1% (+2,7 п.п.).