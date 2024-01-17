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Технологии и медиа ,  
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Apple впервые обошла Samsung по количеству продаж смартфонов

IDC: Apple впервые опередила Samsung по количеству проданных смартфонов за год
Apple AAPL Купить

Apple обогнала Samsung по количеству проданных смартфонов в 2023 году, следует из предварительного отчета International Data Corporation (IDC).

Американская компания заняла первое место в мировом рейтинге, продав 234,6 млн смартфонов. Такие продажи обеспечили ей долю рынка 20,1%.

«Apple не только стала единственным игроком в тройке лидеров, который ежегодно показывает положительную динамику, но и впервые в истории заняла первое место в мире», — сказала глава отдела исследований IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Попал уточнила, что Apple единственная из всех участников рейтинга продемонстрировала рост по продажам в 3,7% по сравнению с прошлым годом, несмотря на возобновившуюся конкуренцию со стороны Huawei на китайском рынке – крупнейшем в мире.

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Согласно данным IDC, вторую строчку рейтинга занял южнокорейский производитель Samsung, который продал 226,6 млн телефонов и получил долю рынка 19,4%. Замыкает тройку лидеров китайская Xiaomi, занимающая 12,5% рынка и реализовавшая за прошлый год более 153 млн устройств. Среди других участников рейтинга — китайские производители OPPO (8,8%) и Transsion (8,1%).

В прошлом году первое место по количеству проданных смартфонов принадлежало Samsung, которая удерживала его на протяжении 12 лет. В 2023-м доля компании составляла 21,7%, по всему миру было продано более 260 млн устройств. Apple занимала вторую строку с 226 млн реализованными гаджетами.

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