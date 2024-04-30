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Технологии и медиа ,  
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Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли на фоне бума в области ИИ

Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли за год на фоне бума в области ИИ
Год назад, в первом квартале 2023-го, прибыль Samsung составляла менее $500 млн, в январе-марте этого года она приблизилась к $5 млрд. Причина — рост продаж микрочипов и увеличение цен на них на фоне бума искусственного интеллекта
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская Samsung в первом квартале этого года получила прибыль в размере 6,6 трлн корейских вон ($4,8 млрд по текущему курсу) на фоне роста продаж микрочипов благодаря буму в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь—март) прибыль Samsung выросла более чем в 10 раз: тогда он составляла 640 млрд вон ($465 млн). Полученный доход в прошедшем квартале стал самой высокой операционной прибылью с третьего квартала 2022 года для компании.

«Ожидается, что во второй половине 2024 года условия ведения бизнеса останутся положительными, а спрос — в основном на генеративный ИИ — останется высоким, несмотря на сохраняющуюся волатильность, связанную с макроэкономическими тенденциями и геополитическими проблемами», — сказано в сообщении компании.

Reuters отмечает, что в первом квартале этого года продажи чипов у Samsung удвоились, а цены на них выросли после спада продаж. В итоге выручка составила 17,49 трлн вон (около $13 млрд, рост на 96%), прибыль в 1,91 трлн вон (около $1,4 трлн) — годом ранее был зафиксирован убыток 4,58 трлн вон ($3,3 млрд).

Согласно графику в материале Bloomberg, первый квартал прошлого года был самым худшим по размеру прибыли для Samsung с 2021 года. Во втором квартале 2023-го был отмечен незначительный рост прибыли, но с тех пор идет восстановление ее размера. Однако пока показатель далек от уровня 2022-го (14 трлн вон или $10 млрд).

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Фото:РИА Новости

В начале апреля основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (Twitter) и разработчик ИИ-модели Grok Илон Маск допустил, что возможности новых моделей искусственного интеллекта превзойдут человеческие к концу 2025 года. В ближайшие пять лет ИИ, вероятно, превзойдет по возможностям всех людей вместе взятых, предрек предприниматель.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Samsung искусственный интеллект микрочипы
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