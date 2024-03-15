 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Samsung в России увеличил выручку и прибыль на фоне ограничений работы

Samsung в России улучшил финансовые показатели за счет экспорта продукции в СНГ
Хотя Samsung так и не вернулся к полноценной работе в России, в 2023 году его местной «дочке» удалось значительно улучшить финансовые показатели. Помогли продажи остатков, а также экспорт произведенной в стране техники за рубеж
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Выручка «Самсунг Электроникс Рус Компани», российской «дочки» южнокорейской Samsung, в 2023 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 102 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Она получила прибыль в размере 1,8 млрд руб. вместо 2,95 млрд убытка годом ранее.

В марте 2022 года Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Позже из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный российский завод производителя в Калуге. Но в июне того же года Samsung возобновила продажи, экспортируя произведенную в России продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

После начала специальной военной операции Samsung уступила лидерство по доле на рынке смартфонов, телевизоров и пылесосов турецким и китайским брендам. Так, к середине прошлого года ее доля на рынке смартфонов сократилась до 12,4% с 31,9% в 2021 году, телевизоров — до 5% с 24,6%, а в категориях стиральных машин и пылесосов опустилась ниже 5%, хотя ранее компания занимала 11% и 20% соответственно.

Apple впервые обошла Samsung по количеству продаж смартфонов
Технологии и медиа
Фото:Ming Yeung / Getty Images

За счет чего Samsung улучшила результаты в России, а также как закончила год «дочка» конкурирующей LG, разбирался РБК.

Почему выросла выручка и прибыль

По словам эксперта по налогообложению и бухучету «Контур.Школы» Натальи Никитченко, выручка компании могла вырасти за счет существенного увеличения курса валюты по отношению к 2022 году, возможного роста цен на продукцию и роста экспорта. «Если бы не рост курса, а также если бы в 2023 году НДС был таким же, как в 2022 году (то есть 20, а не 0%, применяемые к экспортным операциям), то выручка в 2023 году могла бы оказаться ниже, чем в 2022 году», — говорит Никитченко. Она отметила, что в пояснении к отчету указывается, что существенно снизилась сумма НДС с реализации (примерно в 10 раз по сравнению с 2022 годом), а основная часть проданных товаров не облагается НДС, поскольку реализована на территории иностранного государства. Также в пояснении к отчету говорится, что степень влияния обменного курса по отношению к рублю за 2023 год составила 3,5 млрд руб. против 73 млн руб. в 2022 году — рост почти в 50 раз.

Читайте на РБК Pro
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски

На чистую прибыль компании, по мнению Никитченко, могли повлиять операции с резервом. В отчете «Самсунг Электроникс Рус Компани» говорится, что, «учитывая сложившуюся нестабильную экономическую ситуацию и сложность прогнозирования, на основании оценки руководства в 2022 году был создан резерв под снижение стоимости товаров, находящихся на складе». В прошлом году «созданный резерв был восстановлен в связи с возможностью продаж товаров». «Когда организация прогнозирует риск обесценения активов (готовой продукции на складе, запасов), то есть балансовая стоимость запасов может оказаться ниже рыночной, в учете формируется резерв под снижение стоимости товаров, — поясняет Никитченко. — Тем самым организация увеличивает себестоимость продаж, что, в свою очередь, влияет на показатель валовой прибыли или убытка. Операция по восстановлению резерва в 2023 году уменьшила себестоимость продаж, что и повлияло на показатель валовой прибыли — она увеличилась на сумму восстановленного резерва».

Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом
Технологии и медиа

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов также объясняет, что этот резерв создавался, чтобы отразить в финансовой отчетности сниженную стоимость товаров на балансе и подготовить компанию к убытку от продажи ниже первоначальной стоимости.

Источник РБК на рынке электроники объясняет рост финансовых показателей российской «дочки» Samsung в 2023 году низкой базой 2022 года, когда единственный завод производителя в стране простаивал несколько месяцев. Кроме того, компания продолжает вести сервисное и гарантийное обслуживание своих клиентов в России, для чего Samsung также завозит технику и комплекты для ремонта. По этой причине производителем также могла фиксироваться прибыль, объясняет собеседник.

Представитель Samsung в России отказался от комментариев.

Как закончила год «дочка» LG в России

У российской «дочки» еще одного корейского производителя электроники — «ЛГ Электроникс Рус» — в 2023 году выручка сократилась на 33,5%, до 37 млрд руб. При этом чистая прибыль выросла почти в девять раз, до 3,3 млрд руб.

В пояснении к финансовому отчету компании указано, что ее выручка от произведенных товаров за год сократилась с 36,7 млрд до 9,7 млрд руб., в то время как выручка от продаж покупных товаров выросла с 16,7 млрд до 27,2 млрд руб. Там отмечается, что компания продает «полуфабрикаты сторонним организациям» для их дополнительной обработки, а впоследствии делает обратный выкуп полуфабрикатов «для дальнейшего использования в производстве готовой продукции».

LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России
Бизнес
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Кирилл Ляхманов считает, что под «полуфабрикатами» в LG подразумевают детали техники, сборка которой происходит у стороннего поставщика. После этого LG выкупает готовую технику для реализации потребителям. Эту цепочку юрконсультант описал следующим образом: «Например, плата приезжает на склад LG, продается сертифицированному партнеру, партнер делает на основе платы телевизор, который становится собственностью этого партнера, а потом этот телевизор продается LG, после чего продается уже покупателю».

Собеседник РБК на рынке электроники называет это де-факто готовой продукцией, которую компания производила и продавала сама себе или партнерам, за счет чего имела «некую» экономическую выгоду. По его словам, прибыль могла также увеличиться из-за небольших самостоятельных поставок техники в Россию.

В 2022 году схема «продажа-выкуп» принесла компании убыток в размере 57,9 млн руб., а в 2023-м — прибыль 199,4 млн руб., отметила Наталья Никитченко. «Выручка от продажи всей произведенной продукции снизилась, а выручка, полученная от перепродажи товаров, увеличилась. Это может свидетельствовать о том, что компания изменила подход к деятельности: вместо того чтобы производить товары, оказалось проще их покупать и перепродавать», — указала она.

РБК направил запрос в российский офис LG.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Компании
Александр Ситюков Александр Ситюков
При участии
Анна Балашова
Samsung LG электроника бытовая техника
САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ ООО "ЛГ Электроникс РУС"
Материалы по теме
Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России
Бизнес
Apple впервые обошла Samsung по количеству продаж смартфонов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00