Samsung в России увеличил выручку и прибыль на фоне ограничений работы

Хотя Samsung так и не вернулся к полноценной работе в России, в 2023 году его местной «дочке» удалось значительно улучшить финансовые показатели. Помогли продажи остатков, а также экспорт произведенной в стране техники за рубеж

Фото: Андрей Любимов / РБК

Выручка «Самсунг Электроникс Рус Компани», российской «дочки» южнокорейской Samsung, в 2023 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, до 102 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Она получила прибыль в размере 1,8 млрд руб. вместо 2,95 млрд убытка годом ранее.

В марте 2022 года Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Позже из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный российский завод производителя в Калуге. Но в июне того же года Samsung возобновила продажи, экспортируя произведенную в России продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

После начала специальной военной операции Samsung уступила лидерство по доле на рынке смартфонов, телевизоров и пылесосов турецким и китайским брендам. Так, к середине прошлого года ее доля на рынке смартфонов сократилась до 12,4% с 31,9% в 2021 году, телевизоров — до 5% с 24,6%, а в категориях стиральных машин и пылесосов опустилась ниже 5%, хотя ранее компания занимала 11% и 20% соответственно.

За счет чего Samsung улучшила результаты в России, а также как закончила год «дочка» конкурирующей LG, разбирался РБК.

Почему выросла выручка и прибыль

По словам эксперта по налогообложению и бухучету «Контур.Школы» Натальи Никитченко, выручка компании могла вырасти за счет существенного увеличения курса валюты по отношению к 2022 году, возможного роста цен на продукцию и роста экспорта. «Если бы не рост курса, а также если бы в 2023 году НДС был таким же, как в 2022 году (то есть 20, а не 0%, применяемые к экспортным операциям), то выручка в 2023 году могла бы оказаться ниже, чем в 2022 году», — говорит Никитченко. Она отметила, что в пояснении к отчету указывается, что существенно снизилась сумма НДС с реализации (примерно в 10 раз по сравнению с 2022 годом), а основная часть проданных товаров не облагается НДС, поскольку реализована на территории иностранного государства. Также в пояснении к отчету говорится, что степень влияния обменного курса по отношению к рублю за 2023 год составила 3,5 млрд руб. против 73 млн руб. в 2022 году — рост почти в 50 раз.

На чистую прибыль компании, по мнению Никитченко, могли повлиять операции с резервом. В отчете «Самсунг Электроникс Рус Компани» говорится, что, «учитывая сложившуюся нестабильную экономическую ситуацию и сложность прогнозирования, на основании оценки руководства в 2022 году был создан резерв под снижение стоимости товаров, находящихся на складе». В прошлом году «созданный резерв был восстановлен в связи с возможностью продаж товаров». «Когда организация прогнозирует риск обесценения активов (готовой продукции на складе, запасов), то есть балансовая стоимость запасов может оказаться ниже рыночной, в учете формируется резерв под снижение стоимости товаров, — поясняет Никитченко. — Тем самым организация увеличивает себестоимость продаж, что, в свою очередь, влияет на показатель валовой прибыли или убытка. Операция по восстановлению резерва в 2023 году уменьшила себестоимость продаж, что и повлияло на показатель валовой прибыли — она увеличилась на сумму восстановленного резерва».

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов также объясняет, что этот резерв создавался, чтобы отразить в финансовой отчетности сниженную стоимость товаров на балансе и подготовить компанию к убытку от продажи ниже первоначальной стоимости.

Источник РБК на рынке электроники объясняет рост финансовых показателей российской «дочки» Samsung в 2023 году низкой базой 2022 года, когда единственный завод производителя в стране простаивал несколько месяцев. Кроме того, компания продолжает вести сервисное и гарантийное обслуживание своих клиентов в России, для чего Samsung также завозит технику и комплекты для ремонта. По этой причине производителем также могла фиксироваться прибыль, объясняет собеседник.

Представитель Samsung в России отказался от комментариев.

Как закончила год «дочка» LG в России

У российской «дочки» еще одного корейского производителя электроники — «ЛГ Электроникс Рус» — в 2023 году выручка сократилась на 33,5%, до 37 млрд руб. При этом чистая прибыль выросла почти в девять раз, до 3,3 млрд руб.

В пояснении к финансовому отчету компании указано, что ее выручка от произведенных товаров за год сократилась с 36,7 млрд до 9,7 млрд руб., в то время как выручка от продаж покупных товаров выросла с 16,7 млрд до 27,2 млрд руб. Там отмечается, что компания продает «полуфабрикаты сторонним организациям» для их дополнительной обработки, а впоследствии делает обратный выкуп полуфабрикатов «для дальнейшего использования в производстве готовой продукции».

Кирилл Ляхманов считает, что под «полуфабрикатами» в LG подразумевают детали техники, сборка которой происходит у стороннего поставщика. После этого LG выкупает готовую технику для реализации потребителям. Эту цепочку юрконсультант описал следующим образом: «Например, плата приезжает на склад LG, продается сертифицированному партнеру, партнер делает на основе платы телевизор, который становится собственностью этого партнера, а потом этот телевизор продается LG, после чего продается уже покупателю».

Собеседник РБК на рынке электроники называет это де-факто готовой продукцией, которую компания производила и продавала сама себе или партнерам, за счет чего имела «некую» экономическую выгоду. По его словам, прибыль могла также увеличиться из-за небольших самостоятельных поставок техники в Россию.

В 2022 году схема «продажа-выкуп» принесла компании убыток в размере 57,9 млн руб., а в 2023-м — прибыль 199,4 млн руб., отметила Наталья Никитченко. «Выручка от продажи всей произведенной продукции снизилась, а выручка, полученная от перепродажи товаров, увеличилась. Это может свидетельствовать о том, что компания изменила подход к деятельности: вместо того чтобы производить товары, оказалось проще их покупать и перепродавать», — указала она.

РБК направил запрос в российский офис LG.