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Минкомсвязь ответила на данные о риске банкротства спутниковых операторов

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам касается всех операторов связи, которые предоставляют доступ в интернет, однако правительство может по своему усмотрению изменять список этих компаний и исключать из него некоторые виды операторов связи. Так в Минкомсвязи прокомментировали жалобу провайдеров спутникового интернета о том, что предоставление бесплатного доступа к сайтам из законопроекта приведет к значительному удорожанию услуг или разорению некоторых операторов, пишет «Коммерсант».

Газета приводит отзыв на законопроект гендиректора ООО «Биллинговые решения» (предоставляет услуги под брендом «Радуга Интернет») Дениса Дианова. Он считает, что авторы проекта закона не учли бизнес-модель провайдеров спутникового интернета, а его принятие может привести к росту цен на подобные услуги.

«Биллинговые решения» указывают, что на социально значимые сайты придется 35–40% всего трафика абонентов спутникового интернета. Провайдерам потребуется оплачивать эту долю, а значит, небольшим операторам придется уйти с рынка. Поставщики спутникового интернета предлагают ограничить объем бесплатного трафика до 5–10% либо сохранить бесплатный доступ к социально значимым сайтам лишь для абонентов с безлимитными тарифами.

В отзыве говорится, что в отличие от операторов мобильного и домашнего интернета провайдеры спутниковой связи арендуют оборудование владельцев космических аппаратов — «Газпром космические системы», ФГУП «Космическая связь» и прочих. Но повышение цен на их услуги плохо скажется на абонентах, поскольку многие из них не имеют больших доходов и живут в сибирских и дальневосточных регионах, где плохо работает мобильный интернет, а прокладка наземных средств связи обходится слишком дорого.

По словам гендиректора группы AltegroSky Сергея Пехтерева, стоимость только комплекта оборудования может начинаться от 25 тыс. руб. При этом в последнее время операторы стараются субсидировать его, из-за чего цена для абонента может снизиться до 10 тыс. руб. Кроме того, в среднем за 1 тыс. руб. ограничение по трафику не превышает 10 Гб, тогда как фиксированных и мобильных сетях за эти деньги можно пользоваться безлимитным интернетом.

Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам
Технологии и медиа
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сделать бесплатным доступ к некоторым сайтам предложил президент Владимир Путин. По его словам, россиянам не придется платить за саму услугу связи и интернет-трафик, когда они пользуются социально значимыми отечественным интернет-сервисами. В апреле Минкомсвязи утвердило список сайтов, доступ к которым в рамках эксперимента станет бесплатным с 1 июля.

В мае четыре ассоциации региональных операторов обратились к премьеру Михаилу Мишустину, предупредив о банкротстве некоторых провайдеров.

Теги: спутниковые операторы, доступ в интернет, законопроект
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