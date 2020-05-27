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Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Малышкина, чья компания под брендом Easy4 обладала разрешением на использование eSim. Она перестала подключать новых абонентов из-за долгов, сообщали ранее источники РБК
Сергей Малышкин
Сергей Малышкин (Фото: old.sk.ru)

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца ООО «Сонет» Сергея Малышкина (согласно СПАРКу, ему принадлежит 36%) — ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Это следует из карточки дела на портале Мосгорсуда. О том, что указанный на портале С.Н. Малышкин — это именно владелец ООО «Сонет», РБК рассказали два источника, близких к Easy4, и подтвердил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Уголовное дело в отношении Малышкина было возбуждено следственным департаментом МВД 6 марта 2020 года по заявлению других совладельцев «Сонет» Владимира Зайцева и Анатолия Яблонского, которое было подано 2 марта, сообщил РБК Хуруджи. 10 марта бизнесмен был задержан, на следующий день ему предъявили обвинение. По словам Хуруджи, ущерб по делу следствие оценило в размере порядка 200 млн руб.

По словам двух собеседников РБК, близких к Easy4, у Малышкина возник конфликт с инвестором проекта Анатолием Яблонским в части погашения долгов по заработной плате и распоряжения выделяемыми средствами.

Малышкин был отправлен под домашний арест в середине марта, однако затем Мосгорсуд отменил это постановление и направил соответствующее ходатайство следствия на новое рассмотрение; в рамках него Тверской суд повторно избрал Малышкину ту же самую меру пресечения. Условия домашнего ареста, установленные судом, предусматривают для Малышкина возможность ходить на работу, уточнил один из источников РБК, знакомых с ходом дела.

«Мы не видим оснований для возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела и можем говорить, что в данном случае может идти речь о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло. Заявлению в полицию предшествовал спор между предпринимателем и инвесторами его компании, который мог бы быть разрешен в арбитражном процессе», — считает Хуруджи. Он отметил, что между заявлением потерпевших и возбуждением уголовного дела прошло четыре дня, и это необычно короткий срок. «Проверка сообщения о преступлении фактически не проводилась, Малышкина до возбуждения уголовного дела не вызывали для дачи показаний», — утверждает Хуруджи.

Представители Малышкина попросили Хуруджи и Ассоциацию защиты бизнеса обратиться в прокуратуру и Следственный департамент МВД с просьбой провести проверку обоснованности возбуждения дела, отметил омбудсмен.

Ранее три источника РБК на российском телекоммуникационном рынке сообщили, что Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов. На странице группы Easy4 в социальной сети «ВКонтакте» пользователи с 14 апреля жалуются на проблемы со связью, а также на невозможность связаться с сотрудниками службы техподдержки. «Сим-карты больше на сайте не продают, личный кабинет недоступен, связь работает с горем пополам либо вообще не работает», — писал один из пользователей.

Easy4 — это бренд, который использует ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, такие компании не имеют собственной сети связи, а работают, используя ресурсы «настоящих» операторов). Проект был запущен в 2018 году. Малышкин тогда рассказывал РБК, что общий объем инвестиций в Easy4 составит 900 млн руб. за семь лет. В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России.

eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его сети. Кроме Easy4 разрешение на использование eSIM в России есть у «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) и «Тинькофф Мобайл».

По данным СПАРК, выручка «Сонета» в 2018 году (последние доступные данные) составила 18 тыс. руб., а чистый убыток — 23,6 млн руб. С сентября 2019 года в компании прошли три проверки Роструда. Бывший пресс-секретарь Easy4 сообщал, что ушел из компании в конце прошлого года в связи с систематическими невыплатами зарплаты. Еще одна принадлежащая Малышкину компания ТД «ИЗИ 4» подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Easy4 использовала технологии, разработанные резидентом «Сколково», компанией «Интерсат», которая также принадлежит Малышкину, Яблонскому и Зайцеву. Представитель фонда «Сколково» рассказал РБК, что осенью 2019 года у компании «Интерсат» возникли финансовые проблемы, в том числе появилась задолженность по арендной плате. 30 апреля этого года договор аренды между технопарком и «Интерсат» был расторгнут.

Анатолий Яблонский — член совета директоров банка «Авангард», владелец холдинга «Русэнергокапитал», совладелец еще ряда компаний, председатель Союза производителей коньяка. Владимир Зайцев несколько лет назад владел 20% в одном из подрядчиков «Газпрома», научно-исследовательском проектном институте нефти и газа «Петон», был членом совета директоров ВО «Технопромэкспорт», которая занимается строительством энергетических объектов. Ему также принадлежит 10% петербургского застройщика «РМ-Эстейт». Связаться с Яблонским и Зайцевым на момент публикации не удалось.

Авторы: Маргарита Алехина, Анастасия Скрынникова
Теги: домашний арест, мобильный оператор, Продажа sim-карт
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