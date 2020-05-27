Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Малышкина, чья компания под брендом Easy4 обладала разрешением на использование eSim. Она перестала подключать новых абонентов из-за долгов, сообщали ранее источники РБК

Сергей Малышкин (Фото: old.sk.ru)

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца ООО «Сонет» Сергея Малышкина (согласно СПАРКу, ему принадлежит 36%) — ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Это следует из карточки дела на портале Мосгорсуда. О том, что указанный на портале С.Н. Малышкин — это именно владелец ООО «Сонет», РБК рассказали два источника, близких к Easy4, и подтвердил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Уголовное дело в отношении Малышкина было возбуждено следственным департаментом МВД 6 марта 2020 года по заявлению других совладельцев «Сонет» Владимира Зайцева и Анатолия Яблонского, которое было подано 2 марта, сообщил РБК Хуруджи. 10 марта бизнесмен был задержан, на следующий день ему предъявили обвинение. По словам Хуруджи, ущерб по делу следствие оценило в размере порядка 200 млн руб.

По словам двух собеседников РБК, близких к Easy4, у Малышкина возник конфликт с инвестором проекта Анатолием Яблонским в части погашения долгов по заработной плате и распоряжения выделяемыми средствами.

Малышкин был отправлен под домашний арест в середине марта, однако затем Мосгорсуд отменил это постановление и направил соответствующее ходатайство следствия на новое рассмотрение; в рамках него Тверской суд повторно избрал Малышкину ту же самую меру пресечения. Условия домашнего ареста, установленные судом, предусматривают для Малышкина возможность ходить на работу, уточнил один из источников РБК, знакомых с ходом дела.

«Мы не видим оснований для возбуждения в отношении бизнесмена уголовного дела и можем говорить, что в данном случае может идти речь о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло. Заявлению в полицию предшествовал спор между предпринимателем и инвесторами его компании, который мог бы быть разрешен в арбитражном процессе», — считает Хуруджи. Он отметил, что между заявлением потерпевших и возбуждением уголовного дела прошло четыре дня, и это необычно короткий срок. «Проверка сообщения о преступлении фактически не проводилась, Малышкина до возбуждения уголовного дела не вызывали для дачи показаний», — утверждает Хуруджи.