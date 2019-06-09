Минфин США допустил послабления для Huawei при успехе сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп может смягчить ограничения, которые Вашингтон наложил на китайскую компанию Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР. Об этом в интервью CNBC рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин уточнил, что Трамп, возможно, ожидает определенных гарантий со стороны Китая.

Министр отвечал на вопрос журналиста о том, может ли торговля использоваться как оружие для решения некоммерческих вопросов. «Как мы говорили все это время, дискуссии о Huawei — это действительно вопрос национальной безопасности, они не касаются торговли. И мы, и Китай признали это», — заявил Мнучин.

В конце мая Huawei потребовала признать неконституционной часть закона, на основании которой Министерство торговли США добавило ее и еще 70 связанных с ней компаний в черный список. Попавшим в него запрещено покупать продукцию у американских поставщиков без разрешения Вашингтона.