WSJ узнала о попытках чиновника Белого дома отсрочить запреты для Huawei

Ограничения на ведение бизнеса с американскими компаниями для Huawei и других китайских технологических организаций предусматривает закон о национальной обороне. Чтобы оспорить его положения, Huawei ранее подала в суд

Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт настаивает на задержке реализации ключевых положений закона, который ограничивает деловые отношения правительства США с китайской технологической компанией Huawei Technologies Co. Такую просьбу чиновник выразил в письме вице-президенту США Майку Пенсу и девяти членам конгресса. Копия соответствующего послания оказалась в распоряжении газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Речь, напоминает издание, идет об ограничениях, которые США, ссылаясь на проблемы нацбезопасности, связанные с растущим влиянием Huawei, ввели, чтобы ослабить влияние китайского технологического гиганта на мировом телекоммуникационном рынке. Однако приостановить бизнес американских компаний с Huawei, предупредил Войт, будет не так просто.

В послании, которое он направил 4 июня, чиновник, по информации WSJ, попросил отсрочить выполнение нескольких положений закона о нацобороне (National Defense Authorization Act). Президент США Дональд Трамп подписал этот документ в прошлом году. Он, поясняет издание, содержит ряд пунктов, касающихся Huawei и других китайских технологических организаций. Среди них — запрет американским ведомствам и получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или подрядчиками, которые в значительной степени используют продукты этих китайских организаций.