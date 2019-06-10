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WSJ узнала о попытках чиновника Белого дома отсрочить запреты для Huawei
Ограничения на ведение бизнеса с американскими компаниями для Huawei и других китайских технологических организаций предусматривает закон о национальной обороне. Чтобы оспорить его положения, Huawei ранее подала в суд
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт настаивает на задержке реализации ключевых положений закона, который ограничивает деловые отношения правительства США с китайской технологической компанией Huawei Technologies Co. Такую просьбу чиновник выразил в письме вице-президенту США Майку Пенсу и девяти членам конгресса. Копия соответствующего послания оказалась в распоряжении газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Речь, напоминает издание, идет об ограничениях, которые США, ссылаясь на проблемы нацбезопасности, связанные с растущим влиянием Huawei, ввели, чтобы ослабить влияние китайского технологического гиганта на мировом телекоммуникационном рынке. Однако приостановить бизнес американских компаний с Huawei, предупредил Войт, будет не так просто.

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В послании, которое он направил 4 июня, чиновник, по информации WSJ, попросил отсрочить выполнение нескольких положений закона о нацобороне (National Defense Authorization Act). Президент США Дональд Трамп подписал этот документ в прошлом году. Он, поясняет издание, содержит ряд пунктов, касающихся Huawei и других китайских технологических организаций. Среди них — запрет американским ведомствам и получателям федеральных грантов и займов вести бизнес с китайскими компаниями или подрядчиками, которые в значительной степени используют продукты этих китайских организаций.

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В силу этот документ должен вступить спустя два года после подписания. Глава административно-бюджетного управления Белого дома попросил перенести эти сроки еще на два года, чтобы законодательный акт начал действовать с 2022 года. Если такая отсрочка будет одобрена, она будет действовать, в том числе, для Huawei, указывает The Wall Street Journal.

Свою позицию Расселл Войт объяснил тем, что предусмотренные законом нормы могут привести к «резкому сокращению» числа компаний, способных обеспечить правительство необходимыми технологиями. Кроме того, подобные правила, считает высокопоставленный чиновник Белого дома, будут непропорционально влиять на американские компании в сельских областях, где популярно оборудование Huawei.

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Представитель административно-бюджетного управления Белого дома, комментируя соответствующее письмо, отметил, что изложенные там инициативы не предполагают изменений в политике США в отношении Huawei и не повлияют на ограничения, которые американские власти вводят в отношении китайской технологической компании. «Речь идет о том, чтобы у компаний, которые ведут дела с правительством США или получают федеральные гранты и займы, было время, чтобы освободиться от бизнеса с Huawei и другими китайскими технологическими компаниями», — пояснил он.

Представитель Huawei, в свою очередь, отметил, что компания «осведомлена об [идущих в США] обсуждениях и внимательно следит за ситуацией». 29 мая она попыталась через суд признать положения закона о нацобороне США неконституционными (иск был подан в окружной суд по Восточному округу Техаса). Именно этот документ, считают в Huawei, позволил американскому Минторгу внести компанию в черный список.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Huawei, Вашингтон
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