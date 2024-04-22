Власти еще одной страны задумались о блокировке TikTok

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Министерство информации Казахстана рассматривает возможность ограничения доступа в соцсеть TikTok. Об этом заявила глава ведомства Аида Балаева, передает Zakon.kz.

«Мы изучаем этот вопрос. Нужно, на мой взгляд [блокировать], я как министр говорю, что нужно рассматривать», — сказала она. По словам министра, решение о блокировке примут после анализа, который покажет, насколько уровень противоправного контента «будет превалировать и зашкаливать» на платформе.

Балаева утверждает, что TikTok лидирует среди других соцсетей по количеству материалов, запрещенных к распространению в стране. «Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера материалы», — уточнила она.

Министр считает, что блокировка соцсети будет способствовать «сохранению стабильности и единства» в стране. Она отметила, что обсуждение блокировки TikTok идет на фоне аналогичных действий со стороны других стран.

Ранее доступ к TikTok начали ограничивать в Киргизии. Государственный комитет национальной безопасности заявил, что в киргизском сегменте этой социальной сети «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности для детей.

Министерство культуры республики запрашивало блокировку TikTok в киргизском Минцифры в конце августа 2023 года. Мониторинг контента выявил, что платформа не ограничивает доступ к информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей, указывало ведомство. В приложении также отсутствует функция контроля за возрастной категорией при доступе к информации.