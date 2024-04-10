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Война санкций ,  
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CNN узнал о планах Вашингтона запретить пользоваться софтом «Касперского»

CNN: администрация США может запретить гражданам пользоваться ПО «Касперского»
Сюжет
Война санкций
Власти США могут запретить использовать ПО «Касперского» компаниям и гражданам, сообщили источники CNN. Продукцией компании с 2017 года запрещено пользоваться госучреждениям, власти считают ее угрозой для нацбезопасности США
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Администрация президента США планирует издать запрет на использование программного обеспечения российской «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан, сообщили CNN пять чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, этот шаг находится на стадии доработки и может быть реализован в апреле, он предполагает использование относительно новых полномочий Министерства торговли, основанных на указах, подписанных президентами Джо Байденом и Дональдом Трампом, о запрете «Лаборатории Касперского» предоставлять определенные продукты и услуги в США.

Софт «Касперского» уже запрещено использовать государственным учреждениям США. Собеседники телеканала отмечают, что одна из целей возможного запрета — снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США.

Источники CNN подчеркнули, что пока запрет не опубликовали, об окончательном решении речи не идет, но Министерство торговли приняло «первоначальное решение» запретить «определенные транзакции» между российской компанией и гражданами США.

Проект «первоначального решения» о запрете определенного программного обеспечения Kaspersky, который распространялся в прошлом году, затрагивал граждан США, но, по словам источника, ознакомившегося с проектом, в него могли быть внесены поправки. Ожидается, что основное внимание будет уделено антивирусному программному обеспечению фирмы.

Представитель «Лаборатории Касперского» не ответил на вопросы о возможном запрете или о том, насколько велика доля компании на рынке США. Представитель Министерства торговли отказался комментировать какие-либо возможные ожидаемые действия, связанные с продуктами Kaspersky.

WSJ сообщила об изучении США мер против «Лаборатории Касперского»
Технологии и медиа

Прошлой весной The Wall Street Journal писал, что Министерство торговли США обдумывает «меры принудительного характера» в отношении «Лаборатории Касперского» в рамках применения правил по онлайн-безопасности. Какие именно меры могут применить, не уточнялось. Собеседник WSJ предполагал, что меры в отношении компании должны быть узконаправленными и строго ориентированными на запрет ее программного обеспечения в определенных сферах, таких как управление критической инфраструктурой.

Госучреждениям США запрещено пользоваться антивирусным ПО «Лаборатории Касперского» с 2017 года. Американский власти сочли, что продукция компании представляет угрозу безопасности США, поскольку может быть использована российскими спецслужбами. "Лаборатория Касперского" отвергала обвинения и требовала снять запрет. В марте 2022 года США включили компанию в список коммуникационного оборудования и услуг, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны.

В 2017 году софтом российской компании запретили пользоваться также британским министерствам.  

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Лаборатория Касперского» США запрет программное обеспечение
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