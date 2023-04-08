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WSJ сообщила об изучении США мер против «Лаборатории Касперского»

The Wall Street Journal: Минторг США задумался о мерах против «Лаборатории Касперского»
Американские власти изучают возможности применения мер в рамках правил по онлайн-безопасности, пишет газета. Другой объект внимания для Вашингтона в этом же контексте — китайская соцсеть TikTok

Министерство торговли США обдумывает «меры принудительного характера» в отношении «Лаборатории Касперского» в рамках применения правил по онлайн-безопасности, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Какие именно меры рассматриваются, издание не уточняет.

Представитель ведомства не стал комментировать информацию газеты, отметив, что министерство привержено «полному использованию своих полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев» и работе с Конгрессом «для адаптации к меняющимся рискам». В «Лаборатории Касперского» не ответили на запрос издания.

Внимание на российскую компанию правительство США обратило в связи с тем, что обдумывает потенциальные меры против китайской ByteDance, которой принадлежит TikTok, пишет газета. Социальная сеть является темой для обсуждения в комитете по иностранным инвестициям в Конгрессе. Это межведомственный орган, который наблюдает за угрозами безопасности при трансграничных операциях. В Минторге выступают за принятие закона, который усилил бы возможности для борьбы с угрозами, исходящими от технологий, которые контролируются из-за рубежа.

В министерстве сообщили, что работают над пересмотром правил онлайн-безопасности («Правила в области информационных и коммуникационных технологий и услуг» — Information and Communications Technology and Services regulations, ICTS). Они направлены на защиту интернет-пользователей США от целого ряда угроз, включая шпионаж и дезинформацию, которые могут исходить из потенциально враждебных стран — таких как Россия и Китай, пишет издание.

Продукты «Лаборатории Касперского», в частности антивирусный софт, используются сотнями миллионов клиентов по всему миру, в том числе в США, отмечается в статье. Любые меры в отношении компании, вероятно, должны быть узконаправленными и строго ориентированными на запрет ее программного обеспечения в определенных сферах, таких как управление критической инфраструктурой, сказал один из собеседников издания.

Год назад, после начала военной операции на Украине, Вашингтон обдумывал введение санкций против «Лаборатории Касперского», указывает газета, однако этот вопрос вызвал споры внутри администрации Байдена.

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В 2017 году Министерство внутренней безопасности США временно запретило использовать американским государственным учреждениям антивирусное ПО «Лаборатории Касперского». Ведомство заявляло, что ее продукция представляет угрозу безопасности США, поскольку может быть использована российскими спецслужбами. В марте 2022 года американская Федеральная комиссия по связи включила «Лабораторию Касперского» в список угроз нацбезопасности. Сама компания заявляла, что не имеет политических связей ни с одним государством мира, а также не помогала и не будет помогать какому-либо правительству.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Лаборатория Касперского» США TikTok
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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