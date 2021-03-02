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Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Ранее московские школы предупредили родителей о том, что в соцсети распространяется контент, призывающий детей к самоубийству. Из-за этого к главе СК обратилась Ирина Яровая. В TikTok заверили РБК, что удаляют подобные ролики
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.

В СК сообщили, что в конце февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, которые побуждали детей совершать «ряд небезопасных для их жизни действий». Несколько профильных ведомств уже проводят профилактические мероприятия, уточнили в СК.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, в адрес Следственного комитета поступают обращения провести проверку и пресечь распространение опасного контента, а также установить людей, причастных к его распространению.

Яровая попросила Бастрыкина принять меры за призывы к суициду в TikTok
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Ирина Яровая

В TikTok сообщили РБК, что соцсеть удаляет контент, который нарушает ее правила, в том числе изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство. Соцсеть также блокирует хештеги, под которыми он распространяется, «для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».

«Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами», — подчеркнули в компании.

О том, что в TikTok появились материалы, склоняющие несовершеннолетних к суициду, стало известно после того, как об этом родителей предупредили школы Москвы. Они разослали сообщения в родительские чаты и попросили уделить особое внимание детям.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к Бастрыкину с просьбой принять меры. Она сообщила, что к ней поступила информация от «встревоженных родителей», ее также подтвердили в Роскомнадзоре и департаменте образования и науки Москвы через СМИ.

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Фото:Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Яровая заявила, что мер, принимаемых Роскомнадзором для того, чтобы оградить школьников, недостаточно и необходимы действия правоохранителей.

В 2017 году Яровая инициировала разработку законопроекта об ужесточении наказания за склонение к суициду. Это произошло после того, как в 2016 году широко обсуждалась история с «группами смерти» во «ВКонтакте» — сообществами, где школьников втягивали в игры, финальным этапом которых было совершение самоубийства.

Закон приняли в июне 2017 года. В результате в Уголовном кодексе появилось несколько новых статей, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в действия, опасные для их жизни, и склонении к совершению самоубийства. Максимальное наказание, которое они предусматривают, — лишение свободы на срок до 15 лет.

Авторы
Мария Лисицына, Евгения Лебедева
Александр Бастрыкин СК суицид детский суицид TikTok
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