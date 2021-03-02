Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Ранее московские школы предупредили родителей о том, что в соцсети распространяется контент, призывающий детей к самоубийству. Из-за этого к главе СК обратилась Ирина Яровая. В TikTok заверили РБК, что удаляют подобные ролики

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.

В СК сообщили, что в конце февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, которые побуждали детей совершать «ряд небезопасных для их жизни действий». Несколько профильных ведомств уже проводят профилактические мероприятия, уточнили в СК.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, в адрес Следственного комитета поступают обращения провести проверку и пресечь распространение опасного контента, а также установить людей, причастных к его распространению.

В TikTok сообщили РБК, что соцсеть удаляет контент, который нарушает ее правила, в том числе изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийство. Соцсеть также блокирует хештеги, под которыми он распространяется, «для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».