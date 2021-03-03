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Технологии и медиа ,  
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VK Pay выпустит виртуальную карту и начнет начислять бонусы за покупки

Visa V $215,83 -0,39% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сервис онлайн-платежей VK Pay (входит в экосистему Mail.ru) запустил собственную бонусную программу — за все оплаченные через него покупки пользователям будет начисляться кешбек в размере не менее 2% от стоимости сделки.

Кешбэк будет возвращаться бонусами, которые пользователи VK Pay смогут в дальнейшем использовать для оплаты товаров и услуг, приобретаемых у партнеров сервиса — AliExpress, «Связного», «МегаФон Ритейл», «Технопарка», GeekBrains и ряда сервисов Mail.ru Group. Оплачивать бонусами (1 бонус = 1 рубль) разрешат до 20% от общей стоимости покупки.

В сообщении VK Pay особо отмечается, что бонусы будут начисляться и при платежах выпущенной бесплатно через сервис виртуальной картой Visa, которой можно будет расплачиваться как в интернете, так и офлайн — достаточно смартфона с Apple Pay или Google Pay.

«Уже более 17 млн человек зарегистрировались в VK Pay: теперь за все покупки они будут получать 2% кешбэка бонусами», — пояснил директор по развитию бизнеса VK Pay Максим Попов.

На первом этапе, чтобы выпустить виртуальную карту Visa и подключиться к бонусной программе, нужно будет оставить заявку на официальном сайте VK Pay. В дальнейшем оформление карты и накопление бонусов будут доступны всем пользователям VK Pay без дополнительных заявок.

Ранее стало известно, что Mail.ru и китайская финансовая группа Ant (дочерняя компания Alibaba китайского бизнесмена Джека Ма) совместно с «МегаФоном», холдингом Алишера Усманова USM и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создадут два совместных предприятия в сфере платежей и финансов. При этом Mail.ru заявляла о намерении внести в состав платежного СП активы на сумму ₽4,5 млрд, в том числе 100% сервиса Money.Mail.Ru и платежную систему VK Pay, оставив оба сервиса финансовым и платежным элементами экосистемы Mail.ru Group.

«СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции», — отмечалось в заявлении участников сделки.

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