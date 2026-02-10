Роскомнадзор усилил давление на Telegram. Что об этом известно

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram в России из-за отказа исполнять местные законы. Это не первая попытка ограничить работу мессенджера: в 2018–2020 годах Telegram пытались заблокировать, но в итоге от идеи отказались

В начале недели Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram в России. На проблемы в работе мессенджера жаловались российские пользователи в сервисах Downdetector и «Сбой.рф». По данным сервиса Merilo by Vigo, примерно с 6 до 7 утра 10 февраля снизилась скорость работы мессенджера в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах: сервис фиксировал двукратный рост времени обработки запроса к домену Telegram, средняя длительность увеличилась с 528 мс до 981 мс. Доля запросов с тайм-аутом в ЦФО выросла с 11 до 22%, в СЗФ — с 11 до 28%, в ЮФО — с 22 до 28%. За день до этого похожие проблемы наблюдались на Урале, Северном Кавказе, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке: там средняя длительность запроса составляла более 1000 мс.

Что случилось

Днем во вторник, 10 февраля, представитель Роскомнадзора (РКН) заявил, что ведомство продолжает предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить требования российского законодательства. Он напомнил, что еще в августе 2025 года для сервисов, «которые систематически игнорируют российское законодательство», было решено ввести «постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений». «К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявил представитель РКН.

В августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram, а также WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской и запрещенной в России). Как объясняли тогда в ведомстве, эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В октябре прошлого года Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ на действия российских властей заявил, что «ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением». «Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления», — написал он в своем телеграм-канале. По его мнению, ограничения связаны с тем, что власти пытаются «заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры». Он также напомнил, что восемь лет назад подобную стратегию пытался использовать Иран: там запретили Telegram, «пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу». Несмотря на это, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram, отметил Дуров.

Мнения о возможности блокировки В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России речь пока не идет. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — отмечал он. Но чуть позже зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram из-за отказа последнего выполнять требования по пресечению преступлений.

Усиление мер по замедлению Telegram могли привести и к новым проблемам с доступом к YouTube. Как сообщил телеграм-канал «Эксплойт» со ссылкой на источники среди провайдеров, домен YouTube полностью исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что должно означать полную недоступность сервиса без VPN. Опрошенные РБК эксперты связали происходящее с тем, что Роскомнадзору может не хватать мощности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, специальное оборудование, которое ведомство устанавливает на все сети связи в стране и через которое замедляет или блокирует доступ к запрещенным ресурсам, а также противодействует угрозам извне, например DDoS-атакам) для замедления двух крупных ресурсов сразу, поэтому служба просто убрала домен YouTube.

Не первая попытка

В 2018 году Роскомнадзор пытался полностью заблокировать работу Telegram в России по решению Таганского районного суда из-за того, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Павел Дуров тогда заявлял, что считает это требование несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности мессенджера». В 2020 году Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, посчитав, что основатель Telegram готов «противодействовать терроризму и экстремизму». Сам Дуров говорил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды». «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — отмечал он.

Неудача Роскомнадзора в части блокировки Telegram в 2018 году связана с тем, что на тот момент ТСПУ не были установлены у всех российских операторов связи и не охватывали всю территорию страны, пояснил РБК независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин. Кроме того, сами ТСПУ тогда не так хорошо фильтровали трафик, но за последние пять лет их существенно модернизировали, отметил он.

По данным Фонда общественного мнения на сентябрь 2025-го, Telegram занимал второе место среди самых популярных в России мессенджеров (его использовали 46% россиян), уступая только WhatsApp. По состоянию на июль 2025-го число пользователей Telegram в России составляло 89,8 млн человек в месяц.