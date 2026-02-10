Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке YouTube в России

Исчезновение домена YouTube из DNS-серверов Роскомнадзора может являться следствием решения ведомства окончательно ограничить доступ к подобным ресурсам, считают эксперты

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Исчезновение домена YouTube из DNS-серверов Роскомнадзора, означающее полную блокировку видеохостинга в России, может быть связано с началом замедления мессенджера Telegram, сообщили РБК управляющий директор инфраструктурного интегратора «Ультиматек» Джемали Авалишвили и независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.

DNS (Domain Name System) — распределенная иерархическая система, которая преобразует удобные для человека доменные имена сайтов в числовые IP-адреса, необходимые компьютерам для соединения друг с другом.

О полном исчезновении домена YouTube из DNS-серверов Роскомнадзора сообщил телеграм-канал «Эксплойт» со ссылкой на источники среди провайдеров. Телеграм-канал уточнил, что это означает полную недоступность сервиса без VPN.

«Фактически подконтрольные Роскомнадзору DNS-серверы перестали возвращать корректные адреса для домена youtube.com, что привело к невозможности подключения пользователей. Такой метод — часть технического арсенала Роскомнадзора для ограничения доступа к «неугодным» ресурсам. Он не нов и применяется в России наряду с блокировкой IP-адресов и пакетной фильтрацией», — отметил Авалишвили.

Учакин пояснил, что мощности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, ставятся на сетях провайдеров и управляются Роскомнадзором) может не хватать для замедления двух крупных ресурсов сразу, поэтому Роскомнадзор просто убрал домен YouTube.

«Это экономия ресурсов. Так как все провайдеры обязаны использовать национальную систему доменных имен, то есть DNS-серверы под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надежный «выключатель» YouTube на территории России. Хотя даже такая мера не затронет все лазейки для обхода блокировок», — отметил эксперт.

Руководитель отдела администрирования и DevOPS MD Audit (входит в принадлежащий «Софтлайну» SL Soft FabricaONE.AI) Александр Демин назвал DNS-ограничение одним из самых «легких», но эффективных способов блокировки доступа к сайтам и сервисам. «Обратная сторона — он легко обходится сменой DNS или туннелированием трафика», — добавил он.

При этом инфраструктура YouTube, включая дата-центры и CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента), продолжает функционировать, что подтверждается работой сервиса через альтернативные DNS или VPN, где запросы обрабатываются вне контролируемой зоны, сообщил Демин.

Наблюдается общая тенденцию последних лет по сокращению трафика Google в пиринговой сети GlobalNet, говорит гендиректор компании GlobalNet Алексей Закревский. Согласно его словам, последнее существенное снижение трафика было зафиксировано в ноябре 2025 года, а с тех пор значительных изменений в этом показателе не наблюдалось. «Важно понимать, что в точках нашего присоединения проходит трафик не только YouTube, но и всех других сервисов платформы Google. Можно предположить, что трафика YouTube там практически не осталось, однако точных данных у нас нет», — уточнил он.

В тот же день, 10 февраля, источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщили РБК, что власти решили начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России. Роскомнадзор сообщил, что Telegram, как и раньше, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, в связи с чем ведомство начало принимать меры по ограничению его работы.

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян подписку Premium, а затем приостановил монетизацию для российских авторов. Google также прекратила показ контекстной рекламы в поисковике и на видеохостинге для пользователей из России. В июле 2024 года в России началось замедление YouTube. С августа пользователи в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве либо о полной потере доступа к платформе. В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. Одновременно в ведомстве указывали на рост блокировок российских каналов на YouTube: СМИ, журналистов, общественных деятелей, музыкантов.