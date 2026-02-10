Эксперты оценили идею о борьбе с мошенниками с помощью базы IMEI

Отслеживание и сим-карты, и IMEI-кода телефона должно повысить общий уровень безопасности, пользователям может стать «немного сложнее», при этом купившие телефон легально не почувствуют изменений, говорят эксперты

Инициатива Минцифры по созданию единого реестра IMEI-кодов теоретически может создать сложности с ввозом смартфонов по серой схеме, поскольку они могут не запускаться и их придется перепрошивать, что не всегда возможно. Об этом в эфире Радио РБК заявил эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев. При этом пользователи, приобретшие телефон в легальном магазине, не должны почувствовать изменений, добавил он.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев 9 февраля сообщал, что ведомство планирует предложить ряд поправок ко второму пакету мер борьбы с мошенниками. В частности, министерство хочет скорректировать инициативу по полному запрету входящих звонков из-за границы, чтобы россияне сохранили возможность общаться, например, с родственниками. А также создать единую базу IMEI-кодов телефонов. Лебедев при этом отмечал, что создание реестра не должно создать проблемы для граждан, которые купят смартфон за рубежом.

Царев объяснил, как IMEI-коды связаны с вопросом безопасности. «У нас есть сим-карта со своим уникальным идентификатором, номером телефона. Вот дополнительно предлагается также, как блокирующий элемент, использовать IMEI-код. Это такой код, который, действительно, присваивается на заводе изготовителя. <…> Суть в следующем, что вот эта связка — IMEI-код плюс сим-карта и ее идентификационные данные — они должны повышать общий уровень безопасности и определять, тот абонент в сети или нет», — сказал он.

На вопрос о том, будет ли эта мера эффективной в борьбе с телефонными мошенниками, Царев ответил, что все зависит от того, какие устройства будут использовать мошенники и как быстро они адаптируются. «Они используют такие устройства, в которых стоит много сим-карт, они просто переключаются между ними и совершают постоянные звонки. Соответственно, сейчас оператор связи будет обращать внимание еще и на дополнительный идентификатор и понимать, вот это реальный человек или нет. Если это не реальный человек, его можно в сеть не допускать», — пояснил Царев.

Вторая инициатива Минцифры — по маркировке входящих звонков из-за границы — является компромиссным решением, поскольку проблема с мошенническими звонками сохраняется, а государству необходимо продолжать борьбу с ними, считает Царев.

«Если сделать маркировку, то есть будет база, в которой будет появляться, что вот этот номер иностранный — Иван Иванов, тогда его в сеть допускают. Если маркировки нет, то тогда не допускают. То есть такой промежуточный вариант, скажем так», — пояснил он.

При этом он отметил, что пользователи теоретически могут столкнуться со сбоями, поскольку такое решение усложняет работу системы и допуск абонента в сеть. «Если у вас появляется дополнительная проверка, то в рамках этой проверки могут произойти разные вещи. Например, у кого-то новый код вышел с новым регистром и вот этот новый регистр не учитывается оператором. И это будет, скажем так, влиять на его допуск в сеть», — считает Царев.

Предлагаемые российскими властями меры по борьбе с мошенничеством являются частью мировой тенденции, считает специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. По его словам, инициативы Минцифры направлены на то, чтобы все звонки стали адресными. При этом Масалович отметил, что потребителям станет «чуть-чуть сложнее». «Но само назначение этих мер мне понятно. То есть направление выбрано правильно», — добавил он.

По данным «Сбера», за 2025 год кибермошенники похитили у россиян 275–295 млрд руб. Согласно данным Банка России, только с января по сентябрь 2025 года мошенникам удалось похитить у россиян 21,4 млрд руб. При этом «средний чек» одной мошеннической операции составил 15,4 тыс. руб. В Т-банке РБК рассказывали, что количество мошеннических звонков в 2025 году снизилось на 21%. Защитные сервисы в среднем ежемесячно определяли 65 млн звонков от злоумышленников.