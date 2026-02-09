 Перейти к основному контенту
Мошенники научились обманывать россиян под предлогом диспансеризации

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Станислав Крсильников / ТАСС
Фото: Станислав Крсильников / ТАСС

Мошенники начали использовать схему обмана россиян, при которой они предлагают оформить запись на диспансеризацию, сообщает «РИА Новости».

Связавшись с жертвой, злоумышленники пытаются убедить ее, что для прохождения диспансеризации нужно встать в электронную очередь как можно скорее. Под этим предлогом мошенники требуют у людей паспортные данные и код из СМС.

МТС запустил уведомления членов семьи о звонках мошенников
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее агентство сообщало о другой новой схеме мошенничества — звонок под видом курьера с информацией о доставке подарка ко дню рождения. В ходе разговора злоумышленники не называют имя отправителя, после чего сообщают «код посылки» и просят продиктовать его «для сверки». Таким образом они получают доступ к личным данным.

В 2025 году, как сообщала компания F6, объем «слитых» данных россиян составил 767 млн записей, что на 67,6% больше, чем в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
мошенничество диспансеризация личные данные
