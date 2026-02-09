Минцифры: введение базы IMEI не станет проблемой для покупки телефона за рубежом

В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей

Фото: Valiantsin Suprunovich / Shutterstock

Создание базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) не помешает покупке гаджетов за рубежом для пользования в личных целях, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный код, который присваивается каждому устройству с сим-слотом. Идентификатор — международный, он состоит из 15 цифр, в которых зашифрована информация об изготовителе, стране, модели устройства, а также его серийный номер.

В январе «Ведомости» писали, что Минцифры предложило законопроект о введении уголовной ответственности, если при заключении договора о покупке SIM-карты не будет указываться IMEI. В случае принятия поправок наказание составит до одного года лишении свободы.

Лебедев уточнил, что данная мера направлена на решение ряда задач, включая предотвращение нелегального ввоза оборудования крупными партиями. Однако обычные граждане, не столкнутся ни с какими ограничениями.

«Думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно. Когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств и завоза их сюда по «серым» схемам, чтобы не платить и «оптимизировать» налоги», — сказал Лебедев на встрече с комитетом Госдумы по вопросам инфорvполитики (цитата по «Интерфаксу»).

Лебедев указал, что процедура идентификации IMEI стандартна для многих стран и доказано способствует снижению числа преступлений с использованием мобильной электроники.

Председатель IT-комитета Сергей Боярский, комментируя инициативу, объяснил, что главная цель нововведения — не контроль над импортом товаров, а повышение уровня безопасности. Так, например, система сможет предотвратить запуск беспилотников с иностранными SIM-картами, находящимися вне зоны контроля оператора.

Боярский также отметил, что бытовые ситуации с утратой или поломкой телефона будут отработаны.

Минувшим летом Минцифры предложило запретить менять IMEI и «прошивать» мобильные устройства соответствующим образом. Также ведомство планирует создать базу мобильных устройств и черные списки IMEI.

В декабре замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко заявил, что в России планируется создать базу IMEI. Сроки он не уточнил.