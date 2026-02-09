 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей

Минцифры: введение базы IMEI не станет проблемой для покупки телефона за рубежом
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Valiantsin Suprunovich / Shutterstock
Фото: Valiantsin Suprunovich / Shutterstock

Создание базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) не помешает покупке гаджетов за рубежом для пользования в личных целях, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный код, который присваивается каждому устройству с сим-слотом. Идентификатор — международный, он состоит из 15 цифр, в которых зашифрована информация об изготовителе, стране, модели устройства, а также его серийный номер.

В январе «Ведомости» писали, что Минцифры предложило законопроект о введении уголовной ответственности, если при заключении договора о покупке SIM-карты не будет указываться IMEI. В случае принятия поправок наказание составит до одного года лишении свободы.

Лебедев уточнил, что данная мера направлена на решение ряда задач, включая предотвращение нелегального ввоза оборудования крупными партиями. Однако обычные граждане, не столкнутся ни с какими ограничениями.

Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

«Думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно. Когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств и завоза их сюда по «серым» схемам, чтобы не платить и «оптимизировать» налоги», — сказал Лебедев на встрече с комитетом Госдумы по вопросам инфорvполитики (цитата по «Интерфаксу»).

Лебедев указал, что процедура идентификации IMEI стандартна для многих стран и доказано способствует снижению числа преступлений с использованием мобильной электроники.

Председатель IT-комитета Сергей Боярский, комментируя инициативу, объяснил, что главная цель нововведения — не контроль над импортом товаров, а повышение уровня безопасности. Так, например, система сможет предотвратить запуск беспилотников с иностранными SIM-картами, находящимися вне зоны контроля оператора.

Боярский также отметил, что бытовые ситуации с утратой или поломкой телефона будут отработаны.

Минувшим летом Минцифры предложило запретить менять IMEI и «прошивать» мобильные устройства соответствующим образом. Также ведомство планирует создать базу мобильных устройств и черные списки IMEI.

В декабре замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко заявил, что в России планируется создать базу IMEI. Сроки он не уточнил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Минцифры мобильная связь телефон гаджет
Материалы по теме
Минцифры решило смягчить запрет на входящие международные звонки
Политика
Минцифры пояснило цель создания консорциума для разработки аналога SAP
Технологии и медиа
Минцифры снова расширило белый список сайтов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43