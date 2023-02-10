Минпромторг задумался о создании консорциума для экспорта ИТ-решений

Минпромторг прорабатывает идею создания консорциума для экспорта российских ИТ-решений. Эксперты считают, что структура может быть эффективной при привлечении независимых участников, госфинансировании и постановке четких KPI

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минпромторг обсуждает возможность создания консорциума «Экспорт цифровых решений» (ЭЦР). Это следует из письма замглавы министерства Василия Шпака на имя президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина (копия есть у РБК, информацию о новом проекте подтвердил представитель министерства).

Такой консорциум необходим для развития экспорта и международной кооперации в сфере цифровых технологий. По мнению замминистра, организация может стать площадкой «с консолидированным участием независимых экспертов отрасли ИТ» для «минимизации угроз целостности технического суверенитета России». Функции, финансирование, концепция развития консорциума и другие детали проекта сейчас обсуждаются с «заинтересованными ведомствами и отраслевыми объединениями».

Письмо — ответ Минпромторга на обращение президента РСПП с просьбой о расширении мер поддержки экспорта ИТ-решений. По словам представителя министерства, вопрос российского экспорта ИТ-продуктов «остро стоит перед всеми участниками», поэтому для решения проблемы нужно «выработать системный подход, чтобы все составляющие экосистемы экспорта взаимно дополнялись, а не дублировали функционал друг друга».

РБК направил запрос в РСПП.

Как поддерживают экспорт ИТ

Поддержкой экспорта в стране занимается Российский экспортный центр (РЭЦ). В 2023 году финансирование РЭЦ в рамках программы «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции составляет 2,5 млрд руб., в 2024-м — 2,6 млрд руб. Однако указанный нацпроект, как и нацпрограмма «Цифровая экономика», через которые финансируется РЭЦ, предполагают, что его средства могут применяться для товаров, но не для компьютерных услуг, поэтому оказывающие их компании не могут рассчитывать на этот ресурс. Финансирование мер по поддержке экспорта услуг осуществляется в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» (в бюджете на него не предусмотрены средства в 2023–2025 годах).

Кроме того, существует консорциум «Внешнеэкономической деятельности» (ВЭД), который объединяет крупные компании — производители разнообразной техники. Как пояснил представитель Минпромторга, изначально обсуждалась необходимость создания специализированного консорциума, который занимался бы экспортом цифровых решений. Предполагалось, что эта структура будет помогать в регулировании такого экспорта, собирать мнения отрасли, вырабатывать единую позицию и доносить ее до регулятора. «Но если с точки зрения формальных процедур — определения структуры нового консорциума, формирования штата и т.п. — окажется, что проще создать новую соответствующую функцию в консорциуме ВЭД, то от идеи создания отдельного консорциума откажутся. Сейчас этот вопрос обсуждается», — рассказал он.

В прошлом году в рамках реализации так называемого второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли Минцифры начало создание службы «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом, главной задачей которых было продвижение российских ИТ-решений за рубежом. В сентябре эту службу передали в ведение Минпромторга. Согласно информации на сайте Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), сейчас цифровые атташе есть в 17 странах: Аргентине, Армении, Вьетнаме, Египте, Индии, Иране, Казахстане, Китае, Кубе, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Пакистане, Таиланде, Турции, Узбекистане и ЮАР.

Нужен ли консорциум

Глава ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров не слышал о создании отдельной структуры, но вместе с представителями АРПП они встречались с руководством Консорциума ВЭД и «наметили совместные действия». В то же время он отметил, что Консорциум ВЭД может способствовать продвижению того программного обеспечения, которое входит в программно-аппаратные комплексы. «Для самостоятельного продвижения программных продуктов и услуг, а также платформенных решений придется искать иные пути поддержки экспорта», — рассказал он.

По словам Макарова, практика создания консорциумов Минпромторга «имеет преимущества и недостатки». При продаже платформенных решений придется под каждого крупного клиента собирать свой «консорциум», который сможет объединить разных поставщиков компонентов и услуг для формирования и реализации платформы. «Один консорциум, который бы объединял всех экспортеров ИТ, создать сложно, так как в области программного обеспечения много малых и средних экспортеров. Ограничить их круг только крупными поставщиками — значит уменьшить гибкость и потерять потенциал тех компаний, которые оказались вне консорциума, — рассуждает Макаров. — Скорее, мы рассматриваем создание суперинтеграторов, способных собрать в консорциум разных производителей и поставщиков, чтобы в результате собрать и отладить платформу».

По словам гендиректора VisionLabs и исполнительного директора MTS AI Дмитрия Маркова, такой консорциум «обязательно нужен». «Сейчас процесс продажи высокотехнологичных продуктов, которые используют искусственный интеллект, излишне забюрократизирован, потому что требуется получение экспортной лицензии, поэтому у разработчиков не всегда получается оперативно участвовать в конкурсных процедурах, которые проводятся за рубежом», — рассказал он. Чтобы российский экспорт стал успешным, по мнению Маркова, помимо конкурентоспособного продукта и поддержки государства также необходимо, чтобы у госорганов и организаций, представляющих российских экспортеров, существовали KPI по продвижению отечественных ИТ-решений, «выраженные в определенных суммах».

Директор по маркетингу SPIRIT и VideoMost (российский сервис видеоконференций) Надежда Алябьева считает, что консорциум может стать полезным для отрасли при условии, если в него войдут эксперты от разработчиков и экспортеров ИТ с реальным опытом работы на зарубежных рынках, пониманием особенностей, ограничений и способов их преодоления. Она указала, что похожие цели уже ставились в рамках инициативы создания цифровых атташе: «Это давно обсуждается, но пока на практике реализуется очень медленно». «Есть опасения, что формирование консорциума (стратегия и сама интеграция продуктов) может занять слишком долгое время, — беспокоится Алябьева. — Кроме целеполагания нужно финансирование. При этом ситуация на рынках меняется каждый день, наши конкуренты в США, Индии и Китае становятся сильнее и вкладывают миллиарды долларов и в продукты, и в продвижение, и работают быстрее России». По ее оценке, для экспорта российских ИТ-решений необходимо популяризировать российские продукты и технологии; обеспечить грантовую поддержку для достижения функционального паритета российских разработок с зарубежными аналогами; софинансировать маркетинговое продвижение российских продуктов за рубежом; наладить легальные и эффективные способы получения денег из иностранных юрисдикций в Россию.

По словам директора по развитию сервиса видеоконференций TrueConf Дмитрия Одинцова, идея создания консорциума в сфере экспорта ИТ уже более двух лет лоббировалась российскими ассоциациями, такими как АРПП «Отечественный софт». «В 2022 году всем стало понятно, что в отдельно взятой стране можно «одной кнопкой» отключить сервис или продукт. Это стимулировало рост экспорта российского ИТ в страны, которые осознали риски глобализации и зависимости от американских решений», — указал Одинцов.

Представители АРПП и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий отказались от комментариев.