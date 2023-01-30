Правительство расширило льготную ипотеку для IT-специалистов

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Правительство расширило программу по льготной ипотеке для IT-специалистов, сообщил премьер Михаил Мишустин. Такие кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, смягчаются требования по зарплате, а кроме нее будет учитываться и доход не с основного места работы, сообщил он.

В 2022 году ипотека по ставке 5% предоставлялась на следующих условиях:

наличие российского гражданства

работа в аккредитованной IT-компании

средняя зарплата (до налогов) от 150 тыс. руб. для жителей Москвы, от 120 тыс. руб. для жителей других миллионников, от 70 тыс. для жителей других городов

Предельная сумма кредита составляет до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах.

Другим постановлением правительство продлило субсидирование перелетов на Дальнем Востоке до 2025 года. Субсидии положены для перелетов по 37 маршрутам (например, Хабаровск - Якутск, Владивосток - Чита, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск). По данным правительства, стоимость перелета составляет от 1 тыс. до 10 тыс. руб. в одну сторону.

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