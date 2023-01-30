Правительство расширило льготную ипотеку для IT-специалистов
Правительство расширило программу по льготной ипотеке для IT-специалистов, сообщил премьер Михаил Мишустин. Такие кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, смягчаются требования по зарплате, а кроме нее будет учитываться и доход не с основного места работы, сообщил он.
В 2022 году ипотека по ставке 5% предоставлялась на следующих условиях:
- наличие российского гражданства
- работа в аккредитованной IT-компании
- средняя зарплата (до налогов) от 150 тыс. руб. для жителей Москвы, от 120 тыс. руб. для жителей других миллионников, от 70 тыс. для жителей других городов
- Предельная сумма кредита составляет до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах.
Другим постановлением правительство продлило субсидирование перелетов на Дальнем Востоке до 2025 года. Субсидии положены для перелетов по 37 маршрутам (например, Хабаровск - Якутск, Владивосток - Чита, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск). По данным правительства, стоимость перелета составляет от 1 тыс. до 10 тыс. руб. в одну сторону.
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