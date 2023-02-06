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Путин отменил требование о продаже валютной выручки для ряда экспортеров Финансы, 17:08
Война санкций ,  
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Путин отменил требование о продаже валютной выручки для ряда экспортеров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Требование об обязательной продаже валютной выручки отменили для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений. Это следует из указа президента Владимира Путина.

В документе говорится, что российским экспортерам предоставляется право переводить денежные средства в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.

В прошлом году экспортеров обязали продавать сначала 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. 

Материал дополняется.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин указ валютная выручка
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