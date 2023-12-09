WP узнала о жалобах в OpenAI на психологическое насилие Альтмана

По данным издания, Альтман порой настраивал сотрудников друг на друга и мог влиять на положение тех, с кем у них возникли конфликты. Его уволили 17 ноября, а уже 22-го он вернулся назад, успев побыть сотрудником Microsoft

Сэм Альтман (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Основным фактором, который повлиял на ноябрьское решение совета директоров OpenAI (владеет чат-ботом ChatGPT) уволить Сэма Альтмана с должности главы компании, стали жалобы сотрудников, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на два источника.

По данным издания, несколько высокопоставленных сотрудников из числа руководства сообщили членам правления, что Альтман применял психологическое насилие и «вносил хаос» в работу компании. Кроме того, гендиректор настраивал сотрудников друг против друга, утверждают собеседники издания.

Некоторые заявили, что опасаются «возмездия» со стороны Альтмана: по словам одного из работников, он поделился с гендиректором критическим замечанием, а тот в ответ отнесся к сотруднику враждебно, что негативно сказалось на положении сотрудника в компании.

Жалобы, как пишет WP, перекликались с мнениями некоторых членов совета директоров об Альтмане.

«Очевидно, что между мной и членами правления действительно бывало недопонимание. С моей стороны невероятно важно извлечь уроки из этого опыта и применить полученные знания по мере продвижения компании вперед», — писал в свою очередь Альтман в Х (бывший Twitter) 30 ноября.

Альтмана уволили из OpenAI 17 ноября. В заявлении по этому поводу было сказано, что он «не был всегда откровенен в своем взаимодействии» с правлением компании, что негативно сказывалось на его «способности выполнять свои обязанности» и ставило под сомнение то, что он может возглавлять OpenAI.

Как писала The Wall Street Journal, большое влияние на решение об увольнении Альтмана оказал другой член совета директоров Илья Суцкевер, у которого были конфликты с коллегой.



Вместе с Альтманом уволился еще один сооснователь компании — Грег Брокман. Оба перешли на работу в Microsoft. Однако уже через пару дней было объявлено о возвращении Альтмана и Брокмана назад в OpenAI. Разработчик отметил, что руководство Microsoft поддержало это решение.

В декабре Альтман вошел в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» журнала Time, однако не получил его — им стала певица Тейлор Свифт.