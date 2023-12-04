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Путин и Барби вошли в шорт-лист претендентов на «человека года» от Time

Путин и Барби вошли в шорт-лист претендентов на «человека года» по версии Time
В список претендентов на звание самого влиятельного человека года по версии Time вошли Путин, Си Цзиньпин, Барби, Карл III, Тейлор Свифт, Сэм Альтман, глава ФРС Пауэлл, прокуроры по делу Трампа и участники голливудских забастовок
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images
Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «человека года» по версии издания. В список вошли:

  • президент России Владимир Путин;
  • лидер Китая Си Цзиньпин;
  • британский король Карл III;
  • кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023-м;
  • певица Тейлор Свифт;
  • глава OpenAI Сэм Альтман;
  • глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
  • участники забастовок в Голливуде;
  • прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Time включил в рейтинг самых влиятельных людей мира Путина и Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Путин становился «человеком года» по версии Time в 2007 году и не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году. В топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии Time также неоднократно входил Си Цзиньпин (он также занял второе место в номинации «Человек года» в 2017 году), Джерома Пауэлла включали в него дважды (в 2019 и 2020 годах), а Сэм Альтман в этом году был как в списке Time100, так и в Time100 AI (десять самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта).

Журнал Time выбирает человека года с 1927-го. В прошлом году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Это звание он разделил с людьми, которые воплощают «дух Украины».

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
TIME Владимир Путин Си Цзиньпин Тейлор Свифт Сэм Альтман Барби
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года

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