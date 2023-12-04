Путин и Барби вошли в шорт-лист претендентов на «человека года» по версии Time

Путин и Барби вошли в шорт-лист претендентов на «человека года» от Time

В список претендентов на звание самого влиятельного человека года по версии Time вошли Путин, Си Цзиньпин, Барби, Карл III, Тейлор Свифт, Сэм Альтман, глава ФРС Пауэлл, прокуроры по делу Трампа и участники голливудских забастовок

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «человека года» по версии издания. В список вошли:

президент России Владимир Путин;

лидер Китая Си Цзиньпин;

британский король Карл III;

кукла Барби, фильм о которой стал самым кассовым в 2023-м;

певица Тейлор Свифт;

глава OpenAI Сэм Альтман;

глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

участники забастовок в Голливуде;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

Путин становился «человеком года» по версии Time в 2007 году и не раз попадал в список Time100, в том числе в прошлом году. В топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии Time также неоднократно входил Си Цзиньпин (он также занял второе место в номинации «Человек года» в 2017 году), Джерома Пауэлла включали в него дважды (в 2019 и 2020 годах), а Сэм Альтман в этом году был как в списке Time100, так и в Time100 AI (десять самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта).

Журнал Time выбирает человека года с 1927-го. В прошлом году им стал президент Украины Владимир Зеленский. Это звание он разделил с людьми, которые воплощают «дух Украины».